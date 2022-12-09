Haberler Fenerbahçe Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray maçlarının tarihleri

Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray maçlarının tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de 15-18. hafta müsabaka programları açıklandı. Bu anlamda Trabzonspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin de tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 19:32 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 19:58
Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray maçlarının tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de 15-18. hafta müsabaka programları açıklandı. Bu anlamda Bu anlamda Trabzonspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin de tarihleri belli oldu.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması, 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak, Dünya Kupası arası sonrasında müsabaka başlama saatleri geçmiş sezonlarda olduğu gibi Cumartesi ve Pazar günleri için 13.30, 16.00 ve 19.00, Cuma ve Pazartesi günleri için 20.00, hafta içi maçları için ise 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır.

19 - 25. hafta müsabakalarına ilişkin program, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri sonrası, kalan haftalar ise Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri ve takımlarımızın Avrupa Kupası maçlarına göre planlanarak ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE SÜPER LİG 15. HAFTA - 18. HAFTA MAÇ PROGRAMLARI

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