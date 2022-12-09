Trabzon’dan iyi bir sonuçla döneceğiz

Ferdi Kadıoğlu, Antalya kampında A Spor'un sorularını yanıtladı... Genç yıldız, hazırlıkların iyi gittiğini belirterek, "En son Alanyaspor'u yendik. Rayo Vallecano ve Villarreal maçları da bizim için iyi bir test oldu" dedi. Lig, kupa ve Avrupa'da en uzağa gitmek istediklerini belirten Ferdi, "Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. Üç kupayı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Aradan sonra oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili olarak da "Kolay maç yok. Trabzonspor maçı da zor olacak. Büyük bir maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Şu an lig lideriyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi bir taktikle sahada olacağız. Bizim açımızdan iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.