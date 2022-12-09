Şans kapıyı çaldı Serdar iyi kullandı

Joao Pedro'nun sakatlanmasıyla formayı yeniden giyen Serdar Dursun, hazırlık maçlarındaki performansıyla göze girdi. Villarreal'e penaltıdan bir gol atan, Alanya karşısında da 2 kez fileleri sarsan 31 yaşındaki forvet, "Forvetteki eksikliğimiz benim için bir şansa dönüştü. Oynadıkça daha rahat hissediyorum. Gol ve asistler de geliyor. Düzenli oynarsam takıma daha fazla katkı yapabilirim" diye konuştu. Trabzonspor maçıyla ilgili olarak ise, "Zor bir deplasman ama biz Fenerbahçe'yiz. Camia olarak kenetlenip bu zorlu maçı da atlatacağız" dedi.