Samet Fener'de

Fenerbahçe ara transfer dönemi gelmeden ilk takviyesini yaptı. Stopere yerli ve kaliteli bir isim arayışında olan Kanarya, ezeli rakiplerinin de peşinde olduğu Samet Akaydin transferinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Adana Demirspor Kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçeli idarecilerin, Samet ile ilgili "Parayı veren düdüğü çalar" diyen Başkan Murat Sancak ile 3.5 milyon euro'ya el sıkıştığı bildirildi.

12 OCAK'TA RESMİYET KAZANACAK

Bu sezon Adana Demirspor'Da ligde 13 maça çıkıp 1 gol atan 1.90 boyundaki Samet Akaydin'in 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Adana Demirspor, 13 Mart 1994 doğumlu stoperi geçen 2021'in Ocak ayında 470 bin euro bonservisle Ankara Keçiörengücü'nden transfer etmişti. Güney ekibinde sergilediği performansla dikkat çeken Samet, A Milli Takım'a da davet edilmişti.