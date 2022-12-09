Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen araya lider girdi.
JESUS O İSİMDE ISRARCI! YÖNETİM GAZA BASTI💥
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen araya lider girdi.
JESUS O İSİMDE ISRARCI! YÖNETİM GAZA BASTI💥
Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, hem Avrupa hem de Türkiye'de gösterdiği grafikle dikkat çekiyor.
Sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak isteyen Fenerbahçe, Avrupa'da da gidebildiği yere kadar gitmeyi amaçlıyor.
Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde ocak ayında değişiklikler yaşanacak.
Transferde düğmeye basan yönetim, Portekizli çalıştırının raporuna göre hareket ediyor.
Fenerbahçe'de eksik bölgelere yapılacak olan transferler kritik önem taşıyor.
Jorge Jesus'un listesindeki isimler için temasa geçen sarı-lacivertlilerde bazı ayrılıklar da yaşanacak.
Deneyimli hoca bir süre önce stoper transferi gerekliliğini dile getirmişti.
Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı hücum hattına takviye yapılmasını gündeme getirdi.
LİSANSI DONDURULACAK!
Yabancı kontenjanına göre hamlelerini yapacak olan Kanarya'da sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun lisansının dondurulması bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, bu hamleyle kontenjanda ekstra bir yer açmayı planlıyor.
Bununla birlikte 1 yerli ve 3 yabancı futbolcunun da takımdan ayrılma ihtimali giderek artıyor.
NAPOLI'NİN FERDİ ISRARI!
İtalyan devi Napoli, Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmıyor.
Çizme ekibi, ocak ayında sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalacak.
Napoli yetkilileri, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip etti.
Fenerbahçe'nin Ferdi'yi kolay bırakma niyetinde olmadığı ve 25 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.
ZAJC ÇİZME'YE!
Fenerbahçe'nin geniş rotasyonunda süre bulmakta zorlanan Miha Zajc'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Özellikle İtalyan ekiplerinin, yıldız futbolcuya büyük ilgisi bulunuyor.
Sloven oyuncu daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
BERISHA ALMANYA'DA KALIYOR!
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Mergim Berisha, Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralandı.
Burada iyi bir grafik çizen golcü futbolcu, Almanya'da kalıyor.
Augsburg, performansından memnun kaldığı Berisha'nın bonservisini almayı planlıyor.
Fenerbahçe bu transferden 4 milyon euro'yu kasasına koyacak.
LEMOS OCAKTA YOLCU!
Fenerbahçe, lisans çıkarmadığı Mauricio Lemos ile ocak ayında yollarını ayırmak istiyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı savunmacıya uygun talip çıkması durumunda veda edilecek.
OLAYINKA BOMBASI!
Transferde Joao Pedro yerine takviye planlayan sarı-lacivertlilerde Peter Olayinka ismi ön plana çıktı.
Slavia Prag'ın golcü futbolcunu kadrosuna katmak isteyen yönetim, resmi girişimlere başlayacak.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasından dolayı düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek.
GÜNEY KORELİ FORVET LİSTEDE!
Daha önce Güney Kore pazarından Kim Min-Jae'yi transfer eden Fenerbahçe, bu kez de golcü futbolcu Cho Gue-Sung'a kanca attı.
2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Güney Koreli yıldız, Avrupa'ya transfer olmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcu için Avrupa'dan birkaç kulüple rekabet içinde olduğu kaydediliyor.
SAMET AKAYDİN'DE İŞLEM TAMAM!
Fenerbahçe stoper mevkisini Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydin ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
Bir süredir bu bölge için arayışlarını sürdüren Kanarya, yerli bir isimde karar kıldı.
Sarı-lacivertlilerin bu transfer için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.
SOL BEKE ALİ BARAK HAMLESİ!
Fenerbahçe'de genç oyunculara da ayrı bir önem veriliyor.
Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, Roda'nın 19 yaşındaki genç sol beki Ali Barak'ı radarına aldı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.