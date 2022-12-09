Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon için düğmeye basıldı. Ocak ayında takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde liste, teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerine göre şekilleniyor. Kadrodaki eksik bölgeleri belirleyen Kanarya'da stoper ve forvet bölgeleri ön planda tutuluyor. Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı nedeniyle bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya'da stoper için aranan isim Süper Lig'de bulundu. Genç oyunculara ayrı bir önem veren sarı-lacivertliler, Hollanda'da forma giyen 19 yaşındaki oyuncuyu yakın takibe aldı. Öte yandan 4 isimle de yolların ayrılması bekleniyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 10:14 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 10:57
Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak isteyen Fenerbahçe, Avrupa'da da gidebildiği yere kadar gitmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde ocak ayında değişiklikler yaşanacak.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Transferde düğmeye basan yönetim, Portekizli çalıştırının raporuna göre hareket ediyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Fenerbahçe'de eksik bölgelere yapılacak olan transferler kritik önem taşıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Jorge Jesus'un listesindeki isimler için temasa geçen sarı-lacivertlilerde bazı ayrılıklar da yaşanacak.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Deneyimli hoca bir süre önce stoper transferi gerekliliğini dile getirmişti.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı hücum hattına takviye yapılmasını gündeme getirdi.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

LİSANSI DONDURULACAK!
Yabancı kontenjanına göre hamlelerini yapacak olan Kanarya'da sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun lisansının dondurulması bekleniyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Fenerbahçe yönetimi, bu hamleyle kontenjanda ekstra bir yer açmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Bununla birlikte 1 yerli ve 3 yabancı futbolcunun da takımdan ayrılma ihtimali giderek artıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

NAPOLI'NİN FERDİ ISRARI!
İtalyan devi Napoli, Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Çizme ekibi, ocak ayında sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalacak.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Napoli yetkilileri, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip etti.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Fenerbahçe'nin Ferdi'yi kolay bırakma niyetinde olmadığı ve 25 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

ZAJC ÇİZME'YE!
Fenerbahçe'nin geniş rotasyonunda süre bulmakta zorlanan Miha Zajc'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Özellikle İtalyan ekiplerinin, yıldız futbolcuya büyük ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Sloven oyuncu daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

BERISHA ALMANYA'DA KALIYOR!
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Mergim Berisha, Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralandı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Burada iyi bir grafik çizen golcü futbolcu, Almanya'da kalıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Augsburg, performansından memnun kaldığı Berisha'nın bonservisini almayı planlıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Fenerbahçe bu transferden 4 milyon euro'yu kasasına koyacak.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

LEMOS OCAKTA YOLCU!
Fenerbahçe, lisans çıkarmadığı Mauricio Lemos ile ocak ayında yollarını ayırmak istiyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı savunmacıya uygun talip çıkması durumunda veda edilecek.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

OLAYINKA BOMBASI!
Transferde Joao Pedro yerine takviye planlayan sarı-lacivertlilerde Peter Olayinka ismi ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Slavia Prag'ın golcü futbolcunu kadrosuna katmak isteyen yönetim, resmi girişimlere başlayacak.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasından dolayı düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

GÜNEY KORELİ FORVET LİSTEDE!
Daha önce Güney Kore pazarından Kim Min-Jae'yi transfer eden Fenerbahçe, bu kez de golcü futbolcu Cho Gue-Sung'a kanca attı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Güney Koreli yıldız, Avrupa'ya transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcu için Avrupa'dan birkaç kulüple rekabet içinde olduğu kaydediliyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

SAMET AKAYDİN'DE İŞLEM TAMAM!
Fenerbahçe stoper mevkisini Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydin ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Bir süredir bu bölge için arayışlarını sürdüren Kanarya, yerli bir isimde karar kıldı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Sarı-lacivertlilerin bu transfer için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

SOL BEKE ALİ BARAK HAMLESİ!
Fenerbahçe'de genç oyunculara da ayrı bir önem veriliyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, Roda'nın 19 yaşındaki genç sol beki Ali Barak'ı radarına aldı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık 4 transfer

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.

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