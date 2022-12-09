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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nde bulunan yüzde 20'lik sonraki satıştan pay hakkı için Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin yüzde 20'lik pay için Başkent ekibine ödeyecek rakam da belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 22:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

17 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

A Milli Takım'a kadar yükselen genç yetenek, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Arda'nın adı Manchester City, Barcelona, Inter ve Napoli gibi devlerle anılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertlilerin göz bebeği olan 17 yaşındaki yıldızın sonraki satıştan yüzde 20'lik pay hakkı bir dönem altyapısında forma giydiği Gençlerbirliği'nde bulunuyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, konuyla ilgili bir süredir görüşme halindeydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Niyazi Akdaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Arda ile ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

O kadar nazik davrandı ki, sakat ayağıyla arabaya kadar 2 kat indi beni arabaya geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Çok görgülü bir ailenin çocuğu. Para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon o verdi ben de 2,5 istedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Sanki ben şu anda 2,5 istiyormuşum gibi algı yaratılıyor, eski şeyleri tekrar yazıp yazıp duruyorlar. 1 kuruş para konuşmadık.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Onun bana söylediği, ben bir paket hazırlayacağım, bu paket ile sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız daha var onlardan da bekliyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Transfer yasağını açacağımıza inanıyorum. Ocaktan önce açalım ki yeni transferler yapıp takıma adapte edebilelim" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

İki kulüp arasında yapılan müzakereler sonrası anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Arda Güler'in bonservisinin tamamını aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

2.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

NTV Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nde bulunan %20'lik sonraki satıştan pay hakkı için 2.5 milyon Euro ödeyecek.

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