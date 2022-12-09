FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor.
17 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
A Milli Takım'a kadar yükselen genç yetenek, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.
Arda'nın adı Manchester City, Barcelona, Inter ve Napoli gibi devlerle anılıyor.
Sarı-lacivertlilerin göz bebeği olan 17 yaşındaki yıldızın sonraki satıştan yüzde 20'lik pay hakkı bir dönem altyapısında forma giydiği Gençlerbirliği'nde bulunuyordu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, konuyla ilgili bir süredir görüşme halindeydi.
Niyazi Akdaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Arda ile ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk.
O kadar nazik davrandı ki, sakat ayağıyla arabaya kadar 2 kat indi beni arabaya geçirdi.
Çok görgülü bir ailenin çocuğu. Para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon o verdi ben de 2,5 istedim.
Sanki ben şu anda 2,5 istiyormuşum gibi algı yaratılıyor, eski şeyleri tekrar yazıp yazıp duruyorlar. 1 kuruş para konuşmadık.
Onun bana söylediği, ben bir paket hazırlayacağım, bu paket ile sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız daha var onlardan da bekliyoruz.
Transfer yasağını açacağımıza inanıyorum. Ocaktan önce açalım ki yeni transferler yapıp takıma adapte edebilelim" ifadelerini kullanmıştı.
İki kulüp arasında yapılan müzakereler sonrası anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe, Arda Güler'in bonservisinin tamamını aldı.
2.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
NTV Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nde bulunan %20'lik sonraki satıştan pay hakkı için 2.5 milyon Euro ödeyecek.
Buna ek olarak Ankara ekibine Fenerbahçe'den kiralamak istediği oyuncular için kolaylık sağlanacak.