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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunmacı Luan Peres'ten yine kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 10:44 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 10:57
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Luan Peres ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Akşam'da yer alan habere göre Luan Peres'in ağrıları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

TEDAVİLERE YANIT VERMEDİ

O tarihten bu yana formasından uzak kalan Peres'in sahalara ne zaman döneceği merak eden taraftarlara kötü haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Yapılan tedavilere yanıt vermediği ve bacağında ağrı hissetiği ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Teknik direktör Jorge Jesus da Villarreal maçı sonrası yaptığı açıklamada "Luan Peres'in tam anlamıyla ne zaman hazır olacağına hala emin değiliz" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Yeni sezon öncesi birçok takviye yapan Fenerbahçe'de yazın takıma dahil olan isimlerden biri de Luan Peres 'ti...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Brezilyalı stoper, Marsilya'dan 5.2 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli ekibe transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 28 yaşındaki stoper, çıktığı 10 maçta gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Brezilyalı futbolcu, 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarparak sakatlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

LUAN PERES KİMDİR?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Peres, 3 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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