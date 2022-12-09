FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'u yıkan haber! Luan Peres...

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Luan Peres ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
JESUS O İSİMDE ISRARCI! YÖNETİM GAZA BASTI💥
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Luan Peres ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
JESUS O İSİMDE ISRARCI! YÖNETİM GAZA BASTI💥
Akşam'da yer alan habere göre Luan Peres'in ağrıları devam ediyor.
TEDAVİLERE YANIT VERMEDİ
O tarihten bu yana formasından uzak kalan Peres'in sahalara ne zaman döneceği merak eden taraftarlara kötü haber geldi.
Yapılan tedavilere yanıt vermediği ve bacağında ağrı hissetiği ifadesini kullandı.
Teknik direktör Jorge Jesus da Villarreal maçı sonrası yaptığı açıklamada "Luan Peres'in tam anlamıyla ne zaman hazır olacağına hala emin değiliz" ifadesini kullandı.
Yeni sezon öncesi birçok takviye yapan Fenerbahçe'de yazın takıma dahil olan isimlerden biri de Luan Peres 'ti...
Brezilyalı stoper, Marsilya'dan 5.2 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli ekibe transfer oldu.
Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 28 yaşındaki stoper, çıktığı 10 maçta gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazandı.
Brezilyalı futbolcu, 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarparak sakatlanmıştı.
LUAN PERES KİMDİR?
19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.
Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.
Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Peres, 3 asiste imzasını attı.
Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti.
1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...