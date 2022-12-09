FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'un U21 takımından 250 bin euro karşılığında transfer ettiği Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi Dender'a kiralandı.
Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'un U21 takımından 250 bin euro karşılığında transfer ettiği Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi Dender'a kiralandı.
Takvim'de yer alan habere göre genç yıldız bir türlü istenilen patlamayı yapamadı.
Bu sezon 13 lig maçında şans bulan Tiago, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
20 yaşındaki santrafor, 14 Haziran'da Litvanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında 6 dakika sahada kalarak A Milli olmuştu.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Tiago Çukur'un sezon sona erdikten sonra Jorge Jesus tarafından kadroda tutulup tutulmayacağı ise büyük merak konusu.
Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan genç golcü, 30 Kasım 2002'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde doğdu.
Futbola PSCK altyapısında başlayan 20 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi.
1.96 boyundaki santrfor, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde İngiliz temsilcisi Watford'a transfer oldu.
2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 71 maçta 17 gol ve 4 asist kaydetti.
TIAGO ÇUKUR KİMDİR?
30 Kasım 2002 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Zeeburgia altyapısında başladı.
Sırasıyla Feyenoord, AZ Alkmaar, Watford, Doncaster formaları giydi. 2022 yazında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
20 yaşındaki genç futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Tiago Çukur'un güncel piyasa değeri ise 250 bin euro...