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FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı genç futbolcu Tiago Çukur, Belçika ekibi Dender'a kiralanmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen genç golcü, beklenen patlamayı yapamadı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 14:41
FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'un U21 takımından 250 bin euro karşılığında transfer ettiği Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi Dender'a kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

Takvim'de yer alan habere göre genç yıldız bir türlü istenilen patlamayı yapamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

Bu sezon 13 lig maçında şans bulan Tiago, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

20 yaşındaki santrafor, 14 Haziran'da Litvanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında 6 dakika sahada kalarak A Milli olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Tiago Çukur'un sezon sona erdikten sonra Jorge Jesus tarafından kadroda tutulup tutulmayacağı ise büyük merak konusu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan genç golcü, 30 Kasım 2002'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde doğdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

Futbola PSCK altyapısında başlayan 20 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

1.96 boyundaki santrfor, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde İngiliz temsilcisi Watford'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 71 maçta 17 gol ve 4 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

30 Kasım 2002 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Zeeburgia altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

Sırasıyla Feyenoord, AZ Alkmaar, Watford, Doncaster formaları giydi. 2022 yazında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Büyük hayal kırıklığı! Tiago Çukur'da istenen olmadı

Sarı-lacivertli takımdan Belçika ekibi Dender'a kiralandı.

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