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FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'de mutlu son yakın!

Bonservisinin yüzde 20'lik kısmı Gençlerbirliği'nde olan Arda Güler için Fenerbahçe girişimlerini sürdürüyor. Son olarak ise Başkent ekibi ile anlaşma aşamasına gelindiği aktarıldı. Sarı lacivertlilerin oyuncu için 2-2.5 milyon euro civarında bir rakam ödeyerek Arda'nın bonservisinin tamamını alacağı aktarılmakta.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'de mutlu son yakın!

Bonservisinin yüzde 20'lik kısmı Gençlerbirliği'nde olan Arda Güler için Fenerbahçe, girişimlerini sürdürüyor. Başkent ekibi ile anlaşma aşamasına gelindiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 2-2.5 milyon euro civarında bir rakam ödeyerek Arda'nın bonservisinin tamamına sahip olması bekleniyor.

TAKAS DA GÜNDEMDE

Gençlerbirliği'ne para ile birlikte oyuncu da teklif edildiği gelen haberler arasında... Başkent ekibinin, Fenerbahçe'den Osman Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Melih Bostan ve Mauricio Lemos ile ilgilendiği, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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