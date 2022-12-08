FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertli ekip ara transfer dönemini birkaç nokta atışı hamle yaparak tamamlamak istiyor.
Kanarya'nın hedefinde ise stoper mevkisi var.
2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertli ekip ara transfer dönemini birkaç nokta atışı hamle yaparak tamamlamak istiyor.
Kanarya'nın hedefinde ise stoper mevkisi var.
Teknik direktör Jorge Jesus, daha önce savunma hattındaki rotasyonun genişlemesi gerektiğini söylemişti.
Portekizli hocanın talebinin ardından yönetim harekete geçti.
Dünya Kupası'nda adından en çok söz ettiren takımlardan biri de Hırvatistan oldu.
Grup maçlarında ve son 16 turunda sadece 2 gol yiyen Hırvatistan'ın başarısında stoperleri Dejan Lovren'in katkısı büyüktü.
Fenerbahçe Dünya Kupası'nın en başarılı stoperleri arasında gösterilen yıldızın peşinde.
Sarı lacivertliler, o yıldız için kolları sıvadı.
Zenit'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Hırvat yıldız için Rusların nabzı yoklandı.
İlk temas olumlu geçti.
Sürpriz transfer ocak ayında gerçekleşebilir.
33 yaşındaki oyuncu daha önce kariyerinde Liverpool, Olimpik Lyon ve Southampton formaları da giydi.
Lovren'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.