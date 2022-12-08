Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde öncelik stoper transferi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Hırvatistan'ın deneyimli savunmacısı Dejan Lovren'in yakın takibe alındığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Sarı lacivertli ekip ara transfer dönemini birkaç nokta atışı hamle yaparak tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Kanarya'nın hedefinde ise stoper mevkisi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Teknik direktör Jorge Jesus, daha önce savunma hattındaki rotasyonun genişlemesi gerektiğini söylemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Portekizli hocanın talebinin ardından yönetim harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Dünya Kupası'nda adından en çok söz ettiren takımlardan biri de Hırvatistan oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Grup maçlarında ve son 16 turunda sadece 2 gol yiyen Hırvatistan'ın başarısında stoperleri Dejan Lovren'in katkısı büyüktü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Fenerbahçe Dünya Kupası'nın en başarılı stoperleri arasında gösterilen yıldızın peşinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Sarı lacivertliler, o yıldız için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Zenit'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Hırvat yıldız için Rusların nabzı yoklandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

İlk temas olumlu geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Dünya Kupası'nın yıldızlarından

Sürpriz transfer ocak ayında gerçekleşebilir.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'a seslendi! "Daha çok şans bulmalı"
F.Bahçe'den forvet hamlesi! Sezon sonu düşünülüyordu ama...
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
7 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Asgari ücrette son durum: Toplantıdan karar çıktı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalya kök söktürdü Antalya kök söktürdü 01:16
Flaş değişiklik! Flaş değişiklik! 01:15
Spalletti: Nuri Şahin çok iyi bir teknik direktör olacak Spalletti: Nuri Şahin çok iyi bir teknik direktör olacak 00:22
Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! 00:16
Fenerbahçe'den Alanya'da gollü prova! Fenerbahçe'den Alanya'da gollü prova! 00:08
F.Bahçe ve G.Saray o yıldızın peşinde! F.Bahçe ve G.Saray o yıldızın peşinde! 00:08
Daha Eski
Trabzonspor ile C. Palace yenişemedi! Trabzonspor ile C. Palace yenişemedi! 00:08
Antalya Napoli'ye hazırlık maçında kaybetti! İşte maçın golleri... Antalya Napoli'ye hazırlık maçında kaybetti! İşte maçın golleri... 00:08
TFF'den flaş değişiklik! İkinci yarı devreye girecek TFF'den flaş değişiklik! İkinci yarı devreye girecek 00:07
G.Saray'dan Yunus Akgün açıklaması! Sakatlığı... G.Saray'dan Yunus Akgün açıklaması! Sakatlığı... 00:07
Deniz Undav transferinde G.Saray'a 4 rakip! Deniz Undav transferinde G.Saray'a 4 rakip! 00:07
Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin sözleri! Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin sözleri! 00:06