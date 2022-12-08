Fenerbahçe'nin Sambacıları heyecanlı

Dünya Kupası, Fenerbahçe'nin Antalya kampında büyük ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Brezilya'nın şu ana kadar harika bir futbolla rakiplerini devirmesi takımdaki Sambacıları coşturmuş durumda. Gustavo Henrique, Willian Arao, Lincoln'ün keyifleri yerinde. Ülkelerinin kupayı 6. defa kazanmalarını bekliyorlar.



CRESPO: BİZ ALIRIZ

Portekizli Miguel Crespo da ülkesinin kupada 1 numaralı favori olduğunu düşünüyor. Başarılı orta saha oyuncusu, geniş ve güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirterek "Kupanın 1 numaralı favorisi Portekiz" dedi.