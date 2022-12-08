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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Antalya kampında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-2 yenerken Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol da bu mücadeleyi değerlendirdi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 07:33
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Çalışmalarına Antalya'daki kampta devam eden Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Sarı-lacivertli takımın gollerini İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (2) ve Lincoln Henrique kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Öte yandan mücadeleyi değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'den o isimlere dikkat çekti. İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - JESUS'A SAYGI!

Jorge Jesus'a olan hayranlığım her geçen gün daha da artıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Maçın adı hazırlık dahi olsa takımı resmi bir karşılaşma oynarcasına yönetmesi, hazırlaması saygıyı hak ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Futbolcuların hemen hepsi formanın Jesus'un midesinde olduğunu biliyor ve buna göre hareket ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

En küçük bir ciddiyetsizlikte Portekizli'nin kalemlerini kıracağını biliyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bugünkü yazıyı 2 İrfan Can'ın üzerine kuracağım. Kaleci olanı; Altay'ın formsuz günlerine rağmen şans verilmeyen bir isimdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Ancak dün geceki performansına bakılırsa kendini sürekli hazır tutmuş.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Belki de bu sezon ilk kez Fenerbahçe'nin kalesinin güvende olduğunu hissettim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Ayakları çok iyi, karşı karşıya pozisyonlarda nasıl davranacağını biliyor. Bence sezonun ikinci bölümünde daha çok şans bulmalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İrfan Can Kahveci, Jesus'un ilk geldiği zamanlarda takımın yükü gibiydi adeta. Ama güçlendikçe ve özellikle iyi konsantre oldukça tadından yenmez bir oyuncu haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda anahtar görevini yapabilecek pek fazla oyuncu yok. O yüzden İrfan Can'ı hep hazır tutmak gerekiyor.

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