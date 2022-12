Dört dörtlük Fenerbahçe

Süper Lig'de müthiş bir sezon geçiren Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında da hız kesmiyor! İstanbul'da oynadığı iki hazırlık maçında İspanyol ekipleri Vallecano ve Villarreal'i mağlup eden Kanarya, Antalya kampındaki üçüncü hazırlık maçında da Alanyaspor'u 4-2 yendi. Jorge Jesus'un öğrencileri performansıyla yine alkış aldı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, 28'de ilk golü buldu. Mert Hakan'ın ortasına arka direkte İrfan Can Kahveci kafayı vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 35'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun'un vuruşunda kaleci Runarsson gole izin vermedi.



SERDAR FAKTÖRÜ

41.dakikada İrfan Can'ın ortasını ön direkte Leroy Fer çıkardı ama dönen topu Serdar Dursun tamamladı ve skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı böyle bitti. 47'de Serdar Dursun'un şık pasında topla buluşan Lincoln, yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0. 51'de İsmail Yüksek'in sağ kanattan yaptığı ortaya altı pas üzerinde kafayı vuran Serdar Dursun skoru 4-0 yaptı. Kanarya bu dakikadan sonra oyunu rölantiye aldı. 78'de Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Efkan Bekiroğlu golü attı: 4-1. 90+1'de Candeias'ın attığı golle maçın skoru belirlendi: 4-2. Fenerbahçe oynadığı futbolla lig maratonu öncesi yine geçer not aldı.



CUMARTESİ RAKİP SALERNITANA

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ilk bölümünde çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda iki hazırlık maçında Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i ise 2-1 yenmişti. Hazırlıklarına Antalya'da devam eden Kanarya, dün de Alanya'yı 4-2 mağlup etti. Jorge Jesus'un öğrencileri, cumartesi günü de İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşacak.



ANLAMLI PANKART

Alanyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde sahaya anlamlı bir pankartla çıktı. Turuncu-yeşilliler, "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankartla sahaya çıkarken mücadelenin hakemlerinin yanında 3 kız çocuğu yer aldı.