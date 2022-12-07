Haberler Fenerbahçe Hoş geldin Fenerbahçe

Hoş geldin Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, Antalya’da 2 hazırlık maçı oynayacak. Bugün ilk rakip Alanyaspor. Mücadele 19.00’da başlayacak. 10 Aralık Cumartesi Günü saat 18.00’de ise US Salernitana ile kapışacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Hoş geldin Fenerbahçe
Dünya Kupası arasında ilk etap çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştiren Fenerbahçe 2 de hazırlık maçı oynamıştı. Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştirecek. Kanarya burada da iki hazırlık karşılaşması oynayacak. Fenerbahçe kafilesi dün Antalya'ya gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar kafileyi büyük bir coşkuyla karşıladı. Havaalanı "Şampiyon" tezahüratlarıyla inledi. Teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunuldu. Kafile ardından Belek'te konaklayacakları otele geçti.


Kanarya'nın Antalya kamp kadrosuna sadece hazırlık maçlarında forma giyebilecek isimler alındı. Sakatlıkları bulunan futbolcular götürülmedi. İşte kamptaki eksikler: Peres, Alioski, Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro, Enner Valencia, Altay Bayındır.

KAMP KADROSU
Çocuklarıyla tesislerde Rakip lider Napoli TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. Kazananlar şu şekilde; Takım: Trabzonspor, Teknik Direktör: Rıza Çalımbay (Sivasspor), Futbolcu: Onur Bulut (Kayseri), Başkan/Yönetici: Faruk Koca (Ankaragücü), Taraftar Ödülü: Antalya. Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan, Azzila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Basthuayi ve Serdar Dursun.

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