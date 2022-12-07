Hoş geldin Fenerbahçe

Kanarya'nın Antalya kamp kadrosuna sadece hazırlık maçlarında forma giyebilecek isimler alındı. Sakatlıkları bulunan futbolcular götürülmedi. İşte kamptaki eksikler: Peres, Alioski, Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro, Enner Valencia, Altay Bayındır.
KAMP KADROSU
Çocuklarıyla tesislerde Rakip lider Napoli TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. Kazananlar şu şekilde; Takım: Trabzonspor, Teknik Direktör: Rıza Çalımbay (Sivasspor), Futbolcu: Onur Bulut (Kayseri), Başkan/Yönetici: Faruk Koca (Ankaragücü), Taraftar Ödülü: Antalya. Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan, Azzila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Basthuayi ve Serdar Dursun.