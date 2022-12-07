FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

Bu sezon yarıştığı kulvarlarda başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden biri Enner Valencia oldu.
Bu sezon yarıştığı kulvarlarda başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden biri Enner Valencia oldu.
Deneyimli forvet, gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurdu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta görev alan golcü futbolcu, 15 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Valencia, başarılı oyununu Dünya Kupası'na da taşımayı başardı.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvador ile boy gösteren Enner Valencia, oynadığı 3 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Valencia bu sezon gösterdiği etkili performansla dünyanın dört bir yanındaki kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı.
33 yaşındaki futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas, Marca 90 adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada Valencia ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN TEMAS KURULDU
Vargas, yaptığı açıklamada Ekvadorlu futbolcuya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Valencia için temas kurulduğunu açıkladı.
"ENNER İLE İLGİLENEN TAKIMLAR VAR"
Gonzalo Vargas, "Enner ile ilgilenen takımlar var. Birleşik Arap Emirlikleri gibi ekonomik potansiyeli yüksek olan ligler, Dünya Kupası'nda yıldız oyuncuları nasıl izlediyse Enner'i de öyle takip ettiler." ifadelerini kullandı.
"ÖNCELİK FENERBAHÇE'DE"
Vargas, Valencia için önceliğin Fenerbahçe olduğunu belirterek "Enner için öncelik Fenerbahçe'de çünkü Jorge Jesus ile harika bir ilişkisi var. Enner'i yabancı oyuncu olmasına rağmen takımın kaptanlarından biri olarak görüyor.
Takım arkadaşlarıyla harika bir ilişkisi var. Enner'in kendisine ve ailesine sunulan imkanlar evindeymiş gibi hissettiriyor." yorumunu yaptı.
"BAŞKA TAKIMLARLA DA GÖRÜŞÜYORUZ"
Başka takımlarla görüştüklerini doğrulayan Gonzalo Vargas, "Transferde öncelik Fenerbahçe'de ancak Enner ile ilgilenen takımlarla da görüşüyoruz.
Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi var, Fenerbahçe'ye verilen önceliğin dışında başla takımlarla da görüşmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
İşte o haber...
FIORENTINA DA İSTİYOR
Öte yandan İtalyan basını, Fiorentina'nın da Enner Valencia'ya talip olduğunu yazdı.
Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.