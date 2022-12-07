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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla yıldızını parlatan Enner Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ekvadorlu yıldızın menajeri Gonzalo Vargas, oyuncusunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:36
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

Bu sezon yarıştığı kulvarlarda başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden biri Enner Valencia oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

Deneyimli forvet, gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta görev alan golcü futbolcu, 15 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

33 yaşındaki futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas, Marca 90 adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada Valencia ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN TEMAS KURULDU

Vargas, yaptığı açıklamada Ekvadorlu futbolcuya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Valencia için temas kurulduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

"ENNER İLE İLGİLENEN TAKIMLAR VAR"

Gonzalo Vargas, "Enner ile ilgilenen takımlar var. Birleşik Arap Emirlikleri gibi ekonomik potansiyeli yüksek olan ligler, Dünya Kupası'nda yıldız oyuncuları nasıl izlediyse Enner'i de öyle takip ettiler." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

"ÖNCELİK FENERBAHÇE'DE"

Vargas, Valencia için önceliğin Fenerbahçe olduğunu belirterek "Enner için öncelik Fenerbahçe'de çünkü Jorge Jesus ile harika bir ilişkisi var. Enner'i yabancı oyuncu olmasına rağmen takımın kaptanlarından biri olarak görüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

Takım arkadaşlarıyla harika bir ilişkisi var. Enner'in kendisine ve ailesine sunulan imkanlar evindeymiş gibi hissettiriyor." yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

"BAŞKA TAKIMLARLA DA GÖRÜŞÜYORUZ"

Başka takımlarla görüştüklerini doğrulayan Gonzalo Vargas, "Transferde öncelik Fenerbahçe'de ancak Enner ile ilgilenen takımlarla da görüşüyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi var, Fenerbahçe'ye verilen önceliğin dışında başla takımlarla da görüşmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

İşte o haber...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

FIORENTINA DA İSTİYOR

Öte yandan İtalyan basını, Fiorentina'nın da Enner Valencia'ya talip olduğunu yazdı.

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