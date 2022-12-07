FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

"ÖNCELİK FENERBAHÇE'DE"

Vargas, Valencia için önceliğin Fenerbahçe olduğunu belirterek "Enner için öncelik Fenerbahçe'de çünkü Jorge Jesus ile harika bir ilişkisi var. Enner'i yabancı oyuncu olmasına rağmen takımın kaptanlarından biri olarak görüyor.