Çocuklarıyla tesislerde

Fenerbahçe forması giydiği dönemde hem savaşçılığı hem de sahada gösterdiği performansla gönülleri fethden Diego Lugano, tesislere geldi. Uruguaylı savunma oyuncusu, çocuklarını da yanına aldı. Onlara Fenerbahçe'yi ve kulüp tarihini anlattı. Lugano, Türkiye'den yıllar önce ayrılmasına rağmen burayla bağlarını hiç koparmadı. Sürekli İstanbul'u ve Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ediyor. FENERBAHÇE'nin hücum oyuncusu Enner Valencia, Ekvador formasıyla boy gösterdiği Dünya Kupası'nda bir sakatlık yaşamıştı. Kulüpten tecrübeli golcünün son durumuyla ilgili bilgi paylaşıldı. Buna göre dizinden problem yaşayan 33 yaşındaki oyuncu 2 haftalık tedavi sürecinin ardandan takımla çalışmalara başlayacak. Valencia 2 hafta yok Alioski