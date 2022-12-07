ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Son olarak ise Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Pereira, Yusuf, Hassan, Lusamba

Fenerbahçe: İrcan Can Eğribayat, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert, Rossi, İrfan Can, King, Serdar

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı henüz açıklanmadı.