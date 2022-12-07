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Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig ekipleri FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarına son hız devam ediyor. Antalya'da hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor'un konuğu oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 18:59 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 19:00
Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Alanyaspor'un konuğu oluyor.

Bu keyifli mücadelenin canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Pereira, Yusuf, Hassan, Lusamba

Fenerbahçe: İrcan Can Eğribayat, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert, Rossi, İrfan Can, King, Serdar

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç 19.00'da başladı. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.

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