Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Alanyaspor'un konuğu oluyor.
Bu keyifli mücadelenin canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Pereira, Yusuf, Hassan, Lusamba
Fenerbahçe: İrcan Can Eğribayat, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert, Rossi, İrfan Can, King, Serdar
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç 19.00'da başladı. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.