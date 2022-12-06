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Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sloven yıldızı Miha Zajc'a dair flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon Jorge Jesus tarafından istenildiği kadar forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın, Beşiktaş ile görüştüğü ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 15:01
Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldızı Miha Zajc'a dair flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Yıldız futbolcu bilindiği üzere sarı lacivertlilerle olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Miha Zajc'ın temsilcilerinin önemli bir atağa kalktığı kaydedildi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Buna göre Miha Zajc, Fenerbahçe'nin ezeli rakibiyle transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Milliyet'in haberine göre Sloven yıldızın menajeri, siyah beyazlılarla temas kurdu.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

DEVRE ARASI İSTENİYOR!
Öte yandan Miha Zajc için Beşiktaş'ın 'ilk düşüncesi' de ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Buna göre Kara Kartal, Zajc'ı ara transfer dönemi için istiyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Fenerbahçe'nin tutumunun henüz ne olacağı bilinmiyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Siyah beyazlılar, Zajc ile görüşmelerini sezon sonu için yapıyor ancak bu tarihi öne çekmeye çalışıyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

AVRUPA'DAN İLGİ VAR
Ayrıca, Miha Zajc'a Avrupa'dan da talipler var.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Henüz takım ismi verilmezken, bu kulüplerin de oyuncuyu istediği kaydedildi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Miha Zajc, Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunda Empoli'den transfer olmuştu.

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