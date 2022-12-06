Fenerbahçeli Miha Zajc'tan flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş...

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldızı Miha Zajc'a dair flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldızı Miha Zajc'a dair flaş bir gelişme yaşandı.
Yıldız futbolcu bilindiği üzere sarı lacivertlilerle olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Miha Zajc'ın temsilcilerinin önemli bir atağa kalktığı kaydedildi.
Buna göre Miha Zajc, Fenerbahçe'nin ezeli rakibiyle transfer görüşmelerine başladı.
Milliyet'in haberine göre Sloven yıldızın menajeri, siyah beyazlılarla temas kurdu.
Buna göre Kara Kartal, Zajc'ı ara transfer dönemi için istiyor.
Fenerbahçe'nin tutumunun henüz ne olacağı bilinmiyor.
Siyah beyazlılar, Zajc ile görüşmelerini sezon sonu için yapıyor ancak bu tarihi öne çekmeye çalışıyor.
AVRUPA'DAN İLGİ VAR
Ayrıca, Miha Zajc'a Avrupa'dan da talipler var.
Henüz takım ismi verilmezken, bu kulüplerin de oyuncuyu istediği kaydedildi.
Miha Zajc, Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunda Empoli'den transfer olmuştu.
Sloven yıldız, Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euroya mal olmuştu.
Zajc'ın transfermarkt değeri 5 milyon euro.
Yıldız isim bu sezon toplamda 15 maçta 2 gol 1 asist üretti.