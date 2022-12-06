Enner’de işlem tamam

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan birisi olan ve Dünya Kupası'nda parlayan Enner Valencia'da mutlu sona ulaşıldı. Ekvadorlu golcü, sarı lacivertli kulüple 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.

Farklı takımlardan da teklif almasına rağmen bunların reddeden Valencia'nın "Ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı yakalamak istiyorum. Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum" dediği öğrenildi. 33 yaşındaki forvetin İngiliz ekiplerinin radarında olduğu iddia edilmişti.