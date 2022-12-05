Türkçe dersi

Attila Szalai, önceki gün Villarreal ile oynanan hazırlık maçının ardından verdiği röportajla yine gönülleri fethetti. FB TV spikeri, Macar futbolcuya "Röportajı Türkçe mi yapalım İngilizce mi" diye sordu. Szalai, Türkçe olarak "Şimdi İngilizce yapalım. Sezon sonuna doğru Türkçe yaparız" dedi. Ardından da bir süre daha güzel bir Türkçe ile devam etti.
AttilaSzalai, önceki gün Villarreal ile oynanan hazırlık maçının ardından verdiği röportajla yine gönülleri fethetti. FB TV spikeri, Macar futbolcuya "Röportajı Türkçe mi yapalım İngilizce mi" diye sordu. Szalai, Türkçe olarak "Şimdi İngilizce yapalım. Sezon sonuna doğru Türkçe yaparız" dedi. Ardından da bir süre daha güzel bir Türkçe ile devam etti.