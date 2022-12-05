Serdar'a şans doğdu

Joao Pedro'nun sakatlığı sonrasında gözler Serdar Dursun'a çevrildi. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen tecrübeli forvetin kalma ihtimali de doğdu. Teknik direktör Jorge Jesus onun hakkındaki net kararını henüz vermedi. Serdar Dursun attığı penaltı golüyle morallenirken, sezonu Kanarya'da tamamlamak istiyor.
Joao Pedro'nun sakatlığı sonrasında gözler Serdar Dursun'a çevrildi. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen tecrübeli forvetin kalma ihtimali de doğdu. Teknik direktör Jorge Jesus onun hakkındaki net kararını henüz vermedi. Serdar Dursun attığı penaltı golüyle morallenirken, sezonu Kanarya'da tamamlamak istiyor.