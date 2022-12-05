Fenerbahçeli bir taraftar, kız arkadaşını alarak "Seni babama götüreceğim" dedi. Sarı-lacivertli fanatik seyirci, müstakbel eşini Ülker Stadı'na götürdü. Babam diyerek de teknik direktör Jorge Jesus'u gösterdi. Kadın taraftar bu ilginç sürprize kızmadı tam tersine arkadaşının esprili yaklaşımına güldü.
Fenerbahçeli bir taraftar, kız arkadaşını alarak "Seni babama götüreceğim" dedi. Sarı-lacivertli fanatik seyirci, müstakbel eşini Ülker Stadı'na götürdü. Babam diyerek de teknik direktör Jorge Jesus'u gösterdi. Kadın taraftar bu ilginç sürprize kızmadı tam tersine arkadaşının esprili yaklaşımına güldü.