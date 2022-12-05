Harika birisi

Kanarya'nın yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonunda Jorge Jesus'u övdü. Başarılı eldiven "Jesus'un en sevdiğim özelliği kimseyi ayırt etmiyor. Her zaman forma gelebileceğini biliyorsun. İyi ve güzel bir hocayla çalışıyoruz. O harika biri. Çok şeyler öğreniyorum. Altay ile de güzel bir arkadaşlığımız var" ifadelerini kullandı.
Kanarya'nın yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonunda Jorge Jesus'u övdü. Başarılı eldiven "Jesus'un en sevdiğim özelliği kimseyi ayırt etmiyor. Her zaman forma gelebileceğini biliyorsun. İyi ve güzel bir hocayla çalışıyoruz. O harika biri. Çok şeyler öğreniyorum. Altay ile de güzel bir arkadaşlığımız var" ifadelerini kullandı.