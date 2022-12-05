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Geçit vermedi

Altay Bayındır sakatlığı sebebiyle tedavi görüyor. Teknik direktör Jorge Jesus onun sakatlığını yakından takip ediyor. Sürekli sağlık heyetinden bilgi alıyor. Başarılı eldiven bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar kalesini en fazla gole kapatan isim. Altay 13 mücadelede forma giydi. 7'sinde gol yemeden maçı tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Geçit vermedi
Altay Bayındır sakatlığı sebebiyle tedavi görüyor. Teknik direktör Jorge Jesus onun sakatlığını yakından takip ediyor. Sürekli sağlık heyetinden bilgi alıyor. Başarılı eldiven bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar kalesini en fazla gole kapatan isim. Altay 13 mücadelede forma giydi. 7'sinde gol yemeden maçı tamamladı.
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