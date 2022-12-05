Geçit vermedi

Altay Bayındır sakatlığı sebebiyle tedavi görüyor. Teknik direktör Jorge Jesus onun sakatlığını yakından takip ediyor. Sürekli sağlık heyetinden bilgi alıyor. Başarılı eldiven bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar kalesini en fazla gole kapatan isim. Altay 13 mücadelede forma giydi. 7'sinde gol yemeden maçı tamamladı.
Altay Bayındır sakatlığı sebebiyle tedavi görüyor. Teknik direktör Jorge Jesus onun sakatlığını yakından takip ediyor. Sürekli sağlık heyetinden bilgi alıyor. Başarılı eldiven bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar kalesini en fazla gole kapatan isim. Altay 13 mücadelede forma giydi. 7'sinde gol yemeden maçı tamamladı.