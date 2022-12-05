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FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği etkili performansla pek çok takımın yakın takibine girmiş durumda. Oyuncunun son olarak ise İtalyan devinin radarına girdiği öğrenildi. Hatta Ferdi Kadıoğlu için belirledikleri transfer bütçesi de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Sarı-lacivertli ekibin bir dönem yollarını ayırmayı düsündügü Ferdi Kadıoğlu, kalıp savaşmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Sonunda da emeklerinin karşılığını aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Bir hücum kanadı olan 24 yaşındaki oyuncunun bek pozisyonuna da evrilmesi bunda büyük rol oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

İtalyan haber sitesi Calciomercato "Napoli'den sonra Milan da onu kadrosuna katmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Çünkü tek bir oyuncu alarak birden fazla pozisyonu doldurabiliyorsunuz.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Çok yönlü ve çok faydalı" ifadelerine yer verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Haberde, Italyan devinin bu transfer için 20 milyon euro'luk bir bütçe hazırladıgı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Bu teklifler yönetimin yüzünü güldürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Ferdi Kadıoğlu futbola Hollanda'nın Youth takımının altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Ardından bir başka hollanda ekibi NEC Nijmegen'in altyapısının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Nijmegen takımının altyapısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu takımın A seviyesine yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Futbolcu 14 Temmuz 2018 tarihinde ise Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Oyuncu çok yönlülüğü ile oldukça dikkat çekmekte.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Bunun yanında oyuncu sol bek ve on numara olarak görev alabiliyor.

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