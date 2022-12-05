FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devinden Ferdi'ye 20 milyon €!

Sarı-lacivertli ekibin bir dönem yollarını ayırmayı düsündügü Ferdi Kadıoğlu, kalıp savaşmıştı.
Sarı-lacivertli ekibin bir dönem yollarını ayırmayı düsündügü Ferdi Kadıoğlu, kalıp savaşmıştı.
Sonunda da emeklerinin karşılığını aldı.
Bir hücum kanadı olan 24 yaşındaki oyuncunun bek pozisyonuna da evrilmesi bunda büyük rol oynadı.
Çünkü tek bir oyuncu alarak birden fazla pozisyonu doldurabiliyorsunuz.
Çok yönlü ve çok faydalı" ifadelerine yer verdi
Haberde, Italyan devinin bu transfer için 20 milyon euro'luk bir bütçe hazırladıgı kaydedildi.
Bu teklifler yönetimin yüzünü güldürüyor.
FUTBOLCUNUN KARİYERİ
Ferdi Kadıoğlu futbola Hollanda'nın Youth takımının altyapısında başladı.
Ardından bir başka hollanda ekibi NEC Nijmegen'in altyapısının yolunu tuttu.
Nijmegen takımının altyapısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu takımın A seviyesine yükseldi.
Futbolcu 14 Temmuz 2018 tarihinde ise Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Oyuncu çok yönlülüğü ile oldukça dikkat çekmekte.
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda oynuyor.
Bunun yanında oyuncu sol bek ve on numara olarak görev alabiliyor.