Willian Arao röportajında tek kelimelik cevapları verdi. Tecrübeli isme "Takımın en yeteneklisi kim?" sorusu yöneltildi. Arao "Herkes benden Anda Güler cevabını beklior ama favorim Ferdi Kadıoğlu" dedi. Yıldız futbolcu takımın en şakacısı, en çok konuşanı sorularına ise Ezgjan Alioski yanıtını verdi. En iyi giyinen sorusunu ise King'in adını verdi.

BANA GÖRE RONALDO

Kanarya'nın yıldızı Willian Arao'ya dünyada belki de herkese en az 1 defa sorulan o soru yöneltildi. "Ronaldo mu Messi mi?" Arao burada da şaşırtmadı. Brezilya'nın ezeli rakibi Arjantin'in yıldızı Leo Messi'nin değil, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun adını verdi.

ALEX DE SOUZA BAŞKA

Fenerbahçe'nin orta sahasındaki dinamik oyuncusu Willian Arao'ya Türkiye'de oynamış en iyi Brezilyalı kim? sorusu yöneltildi. 29 yaşındaki oyuncu şaşırtmayan bir yanıt vererek kulübün efsanesi Alex de Souza'nın ismini söyledi. En çok yemeği Gustavo'nun yediğini belirtti.