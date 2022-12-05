Antalya'ya gidecek Fenerbahçe son hazırlıklarını tamamladı

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapacağı kamp öncesindeki İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salon çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklarla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe yarın özel uçakla Antalya'ya giderek hazırlıklarına devam edecek.

Antalya kampında iki hazırlık müsabakası yapacak Fenerbahçe'nin maç programı şöyle:

7 Aralık Çarşamba

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Alanya Oba)

10 Aralık Cumartesi

18.00 Fenerbahçe-US Salernitana (Alanya Oba)