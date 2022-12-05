Alkışı aldı

Dünya Kupası'na kadar olan bölümde sakatlıklarla boğuşan Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü etkiledi. Önceki gün 2-1 kazanılan Villarreal mücadelesinde Joshua King'e akıl dolu bir asist yaptı. Hırslı kimliğiyle de takımın dinamizm seviyesini artırdı. Maç sonunda tribünler Mert Hakan Yandaş'ı alkışladı.
DünyaKupası'na kadar olan bölümde sakatlıklarla boğuşan Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü etkiledi. Önceki gün 2-1 kazanılan Villarreal mücadelesinde Joshua King'e akıl dolu bir asist yaptı. Hırslı kimliğiyle de takımın dinamizm seviyesini artırdı. Maç sonunda tribünler Mert Hakan Yandaş'ı alkışladı.