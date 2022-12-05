3 kupa için Suarez

FenerbahçeAvrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası için 'Marka' bir forvete yöneldi. Boşta olan Uruguaylı yıldız büyük hedefler için kadroya katılacak. Uzun süren kupa hasretini bitirmek isteyen yönetim hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Tüm şartlar zorlanacak.
KanaryaJoao Pedro'nun sakatlığının ardından forvet arayışlarına da geçti. Sarı-lacivertliler bir yandan TFF'nin 19 Yaş Altı Kuralına uygun yabancı oyunculara bakarken diğer taraftan marka isimleri de gündemine aldı. Bunlardan biri de Luis Suarez. Kariyeri boyunca Atletico Madrid, Barcelona, Liverpool, Ajax gibi dev kulüplerde oynayan 35 yaşındaki forvet 'fırsat transferi' olarak görülüyor. Kanarya, Suarez'i renklerine bağlayarak Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki iddiasını artırmayı planlıyor. Dünya Kupası öncesinde formda kalmak için Nacional'de forma giyen yıldız ismin böyle büyük bir meydan okumaya hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe, süper golcü için tüm şartlarını zorlayacak.