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TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Leicester City'nin yıldız savunmacısı Çağlar Söyüncü'ye dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu, yeni takımına 4 yıllık imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Çağlar Söyüncü'nün transfer akıbeti belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 09:17 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 10:20
TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

İzmir'de başladığı futbol kariyerinde Menemen, Buca, Yeşiltepe ve Altınordu formalarını terleten Çağlar Söyüncü'ye dair önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Milli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Altınordu'ya 8 milyon Euro kazandırarak Almanya'nın Freiburg takımına transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Ardından, 2 yıl sonra İngiliz temsilcisi Leicester City'ye 22 milyon Euro'ya gitmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LA LİGA YOLCUSU
Gösterdiği başarılı performansla hem milli takımda hem Avrupa'da adından söz ettiren Çağlar Söyüncü, şimdi de La Liga'ya gidiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Sezon başında Leicester'ın yeni kontrat teklifini reddeden 26 yaşındaki futbolcunun Atlético Madrid ile görüştüğü haberleri dolaşıyordu.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında kontratının bitimine 6 ay kalacak.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Avrupa'da futbolcuları koruyan Bossman kurallarına göre; oyuncular sözleşmelerinin bitimine 6 ay kala başka bir kulübe gelecek sezondan geçerli olmak üzere bonservissiz şekilde anlaşabilir.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Çağlar da bu hakkı kullanarak Atlético Madrid ile sözleşme yapacak.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Takvim'in haberine göre, 26 yaşındaki yıldızın İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

SÜPER LİG ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN HEDEFİNDE YOK
Çağlar Söyüncü'nün bonservisini eline alabildiği için sezon sonunda Süper Lig ekiplerine gelebileceği konuşuluyordu.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

F.BAHÇE CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENDİ
Öte yandan stoper arayan Fenerbahçe'nin, Çağlar ile ciddi şekilde ilgilendiği biliniyordu.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Sarı lacivertliler, Çağlar'a yakın kaynaklara oyuncunun transfer durumunu sormuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Hatta yönetim, Jesus ile Çağlar'ı istişare etmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Ancak milli futbolcunun planları arasında Türkiye Süper Ligi yer almıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Çağlar bu sezon takımında sadece 2 maçta forma giyebildi.

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