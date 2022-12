Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUM"

"Galatasaray maçı için heyecanlanmaktan ziyade önümüzdeki ilk maçı oynamak için heyecanlanıyorum. Benim için her zaman en önemli maç bir sonrakidir, amacımız üç puan almak sonuçta. Derbilerin yeri her ülkede farklıdır, buraya gelmeden önce Alex'le de konuşmuştum bazı videolar da izledim. Kazanmak istiyorum derbiyi ama ben her maçı kazanmak istiyorum. Sadece Galatasaray'ı yenerek şampiyon olamayız."