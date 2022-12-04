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Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, gösterdiği performansla beğeni topluyor. Sarı-lacivertlilerin orta saha rotasyonunda önemli rolü bulunan Brezilyalı oyuncu, açıklamalarda bulundu. Willian Arao, teknik direktör Jorge Jesus'a 'general' benzetmesi yaptı. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray sorusuna cevap verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 11:31
Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

Fenerbahçe'nin başarılı Brezilyalı oyuncusu Willian Arao, önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

NTV'ye konuşan Sambacı futbolcu, merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.

İşte o sözler...

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"Buraya geldiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Avrupa'da oynamak her zaman hayalimdi. Takım arkadaşlarım ve herkes adaptasyonum için çok yardımcı oldu. Buraya daha önce gelen Brezilyalı oyuncular gibi burada yazılan tarihin ben de bir parçası olmak istiyorum. Şuana kadar kısa vadeli hedeflerimizi gerçekleştirdik."

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"İyi bir şekilde karşılandım, çok fazla arkadaşım İngilizce konuşuyor. Ben de İngilizce konuşuyorum. İspanyolca konuşan arkadaşlarım da var. Futbol anlamında ilk başlarda belli farklar vardı bunları hissettim.

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

Brezilya Ligi ve Türkiye Ligi arasında belli farklar var, ilk maçlarda bunu hissettim. Daha sonra adapte oldum. Aslında bizim nasıl oynadığımız önemli, hocamızla daha önce de çalışmıştım. Hiç şüphe yok ki takım arkadaşlarım olmasaydı bu kadar kolay alışamazdım"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"TÜRKİYE'DE FUTBOL DAHA HIZLI"
"Brezilya'da futbolun daha sakin oynandığını söyleyebilirim. Brezilya'da her temasta faul çalınabiliyor, burada durum biraz daha farklı. Oyunun burada daha hızlı oynanmasını sağlıyor. Aynı zamanda hava şartları, saha şartları oyunun daha hızlı oynanmasını sağlıyor.

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

Bir de bir çok ülkeden oyuncular var burada, bunun yarattığı farklılıklar da bulunuyor."

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"HER MAÇI KAZANAMAZSINIZ"
"Maç takviminin yoğunluğunun bizi etkilediğini sanmıyorum çünkü bizler buna hazırlıklı olmalıyız. Fenerbahçe gibi bir takımdaysanız buna hazırlıklı olmalısınız.

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

Her maçı kazanamazsınız. Dünyada hiçbir takım oynadığı tüm maçları kazanamıyor. Bu tarz kayıplar olabilir, kazandığımız maçlardan sonra bile neler yaptığımıza bakıyoruz. Bunun gibi aralarda ligin ilk döneminde yaptığımız hataları görüp düzeltmeye çalışıyoruz"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"Crespo veya başka bir arkadaşımla da oynadığımda kendimi rahat hissediyorum. Crespo'yla daha birbirimizi tamamlayan özelliklerimiz olabilir ama ben Miha, Mert veya İsmail'le oynayınca kendimi rahat hissediyorum. Hocamız kimle oynamamı isterse ben rahat bir şekilde oynuyorum"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"Uzun top ve kısa pas atma konusunda devamlı çalıştım. Hala da çalışıyorum. Daha da iyi olabilmek için sürekli çalışmak gerektiğine inanıyorum. Özellikle benim pozisyonumda oynayan oyuncuların pas hatası yapmaması gerekiyor.

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

Eksiğim bence gol bölgelerinde biraz daha gol atabilmem gerekiyor. Birkaç tane pozisyonum oldu ama gol bulamadım. Daha konsantre olup daha bitirici olabileceğimi düşünüyorum"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"ARDA GÜLER HER MAÇTA DAHA İYİYE GİDİYOR"
"Kesinlikle Arda Avrupa'nın en büyük takımlarında oynayabilir. Bir de sizin görmediğiniz kısmı var. Kendisini sürekli geliştirmeye çalışıyor. Nasıl çalıştığını biliyoruz. Daha tecrübeli oyunculardan sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ve bunu sahada uyguluyor. Her maçta daha da iyiye gidiyor. Bu şekilde devam ederse çok büyük bir oyuncu olacak"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"Takımda çok iyi bir hava var. Arkadaşlık çok iyi, daha da önemlisi herkesin birbirine saygısı var. Bir oyuncu oynamıyorken diğerleri ona saygı duyabiliyor. Biz biliyoruz ki takım kazandığı zaman herkesin faydasına oluyor. Arkadaşlık tek başına yeterli değil ama bir çok şeyi bu sayede elde edebiliyorsunuz"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
"Şampiyon olabilecek bir takımımız var ama ligde her şey olabilir. Önümüzde çok uzun bir yol daha var. Tevazulu bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Lideriz, çok çalışıyoruz ve yerimizi korumak istiyoruz. Takımda iyi oyuncuların olması önemli, taraftarın da desteği önemli. Zor zamanlarda yanımızda olmaları önemli. 23 maç var ligin bitimine, zor zamanlar da olacak ama destekleri bizim için çok önemli. Her şart burada mevcut, her maçta daha da iyiye gidiyoruz. Bu uzun arada iyi çalışıyoruz ki ligdeki performansımızı devam ettirebilelim"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"Hocamız her şeyden önce doğrucu bir insan. Sadece takımın menfaatlerini düşünür. Sürekli kazanmak isteyen bir insan. Saha kenarında da görüyorsunuz sürekli oyuncularından maksimumu talep ediyor. Biz de futbolcular olarak elimizden geleni yapıyoruz"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"JORGE JESUS GENERAL"
Batshuayi Jesus'u polise benzettiğini söylemişti? Sen Jesus'a ne dersin?
"General. Hatta generalden sonra hangi rütbe geliyorsa o, sürekli daha fazlasını talep ediyor çünkü."

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"Hayalim Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması. Ben oynadığım tüm takımlarda kupa kazanmak için oynadım. Maçlar oynandığında kontrolümüz dışında gelişebilir ama biz her maçı kazanmak için çalışıyoruz ve sahaya çıkıyoruz. Ligde veya kupada da kazanmak için sahada oluyoruz"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"Alex de ilk buraya geldiğinde heykelinin dikilecğeini düşünmemiştir. Ben çalışmalarımı sürdürüp yüzde yüzümü burada vermek istiyorum. Ben de Alex kadar başarılı olursam çok mutlu olurum ama benim heykel mevzusundan önce isteğim maçları kazanıp kupalar kaldırmak"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"FAVORİM BREZİLYA"
"Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanabileceğini düşünüyorum. Sahada güçlü bir duruş sergiliyorlar. Favori olarak Brezilya'yı gördüğümü söyleyebilirim"

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUM"
"Galatasaray maçı için heyecanlanmaktan ziyade önümüzdeki ilk maçı oynamak için heyecanlanıyorum. Benim için her zaman en önemli maç bir sonrakidir, amacımız üç puan almak sonuçta. Derbilerin yeri her ülkede farklıdır, buraya gelmeden önce Alex'le de konuşmuştum bazı videolar da izledim. Kazanmak istiyorum derbiyi ama ben her maçı kazanmak istiyorum. Sadece Galatasaray'ı yenerek şampiyon olamayız."

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDI MI?
2016-2017 sezonunda özellikle seni Roma'nın izlediği yazılmıştı, Galatasaray'ın da seni izlediği haber olmuştu. Doğru mu?

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"İtiraf etmem gerekirse böyle bir şey olup olmadığını hatırlamıyorum. Benim menajerim babam, somut şeyler olmayınca bana söylemiyor. Belki olmuş olabilir ama benim haberim yok."


Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"Boş zamanlarımı ailemle geçiriyorum. En fazla ailemle dışarı çıkarım. E-Spor'u takip ediyorum. NBA ve Amerikan futbolunu izlemeyi seviyorum.

Fenerbahçe'de Willian Arao'dan Galatasaray cevabı! Teklif aldı mı?

"Güzel bir çocukluğum oldu. Yaşadığımız bölge çok iyi bir bölge değildi ama sokakta oynamaktan eve girmek istemezdik. Sokaktan eve girmem için babam eve bir video oyunu aldı. O zamandan beri maç anlatımı yapmayı çok seviyorum. Brezilya'da bu alanda ikon diyebileceğimiz insanlar var, Galvao Bueno gibi. Çok hoşuma gitmişti o dönemlerde, iyi yapabiliyor muyum bilmiyorum ama futbolu bıraktıktan sonra televizyona çıkmak konusunda Brezilya'daki televizyonlardan şimdiden teklifler de almıştım"

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