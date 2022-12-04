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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun sözleşmesini ikinci yarı dondurma kararı alan Kanarya, bu bölgeyi genç bir isimle dolduracak. Oyuncunun ülkesindeki lakabı ise "Yeni Lewandowski"... İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada idmanlarına devam eden Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasda Villarreal ile mücadele etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Sarı-lacivertliler maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Kanarya 6 Aralık'ta Antalya'da kampa girecek

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Kamp sürecinde Fenerbahbçe, transfer çalışmalarını da sürdürecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro'nun sakatlığı transferin rotasının değişmesine neden oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

F.Bahçe bu dönemde hücum bölgesine takviye düşünmüyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Ancak şimdi forvete de bir isim bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Pedro'nun kontratı dondurulacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Böylece 1 kontenjan açılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Ancak sarı-lacivertlilerin bu kontenjanı defanstan yana kullanma ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Bu sebeple hücuma TFF'nin 21 Yaş Altı 3 yabancı kuralına uygun isimler bakılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Gündeme gelen son isim Szymon Wlodarczyk.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

19 yaşındaki oyuncu kariyerini Gornik'te sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

1.91 boyunda. Fiziği ve tarzı ile Robert Lewandowski'yi andırıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'nun yerine geliyor! Lakabı "Yeni Lewandowski"

Polonyalıların "Yeni Lewa" lakabını taktığı genç yıldız için kısa süre içinde Gornik ile temaslar başlayacak.

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