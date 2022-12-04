Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Fenerbahçe yönetimi, Jesus'un talebi üzerine CSKA Moskova'nın Brezilyalı yıldızı Willyan Rocha'yı gündeme aldı.
Fenerbahçe yönetimi, Jesus'un talebi üzerine CSKA Moskova'nın Brezilyalı yıldızı Willyan Rocha'yı gündeme aldı.
Oyuncunun 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe, yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor.
Yerli stoper adayları ise Adana Demirsporlu Samet ve Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Luan Peres'in Rennes maçında ciddi şekilde sakatlanmasının ardından defanstaki oyun sistemini değiştirdi.
Hürriyet'in haberine göre Portekizli hoca, stoper alınmasını isterken, bu mevkiye alınacak oyuncunun yabancı mı yoksa yerli mi olacağı Joao Pedro'nun durumuna göre netleşecek.
Sarı lacivertliler, sezonun ilk yarısı için TFF ve UEFA'ya bildirilen listelerde yer almayan Bruma'nın da takıma dönecek olmasını dikkate alıyor.
Kanarya, Pedro'nun sakatlığı uzun sürerse yabancı bir stoper alacak.
Böyle bir durumda ilk olarak CSKA Moskova'da forma giyen Brezilyalı Willyan Rocha için harekete geçilecek.
STOPER İÇİN FİYAT BELLİ OLDU
Jesus'un isteği üzerine gündeme alınan 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor.
Sarı lacivertliler, iyi bir stoper için 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
İstanbul devinin gündeminde yerliler de var.
ADANA DEMİR 3 MİLYON EURO İSTEDİ
Listenin ilk sırasında yer alan Samet Akaydın için ön görüşme yapılan Adana Demirspor, 3 milyon Euro istedi.
Fenerbahçe, bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışıyor.
Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'la da görüşmelerini sürdürüyor.