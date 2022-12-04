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Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ara transfer sezonunda 1 stoperi kadrosuna katmak istiyor. Bu bağlamda Kanarya, gündemine Samet Akaydın, Kaan Ayhan ve Willyan Rocha'yı aldı. Öte yandan Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi için Adana Demirspor'a fiyat sordu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 13:28
Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Fenerbahçe yönetimi, Jesus'un talebi üzerine CSKA Moskova'nın Brezilyalı yıldızı Willyan Rocha'yı gündeme aldı.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Oyuncunun 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Fenerbahçe, yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Yerli stoper adayları ise Adana Demirsporlu Samet ve Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Luan Peres'in Rennes maçında ciddi şekilde sakatlanmasının ardından defanstaki oyun sistemini değiştirdi.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Hürriyet'in haberine göre Portekizli hoca, stoper alınmasını isterken, bu mevkiye alınacak oyuncunun yabancı mı yoksa yerli mi olacağı Joao Pedro'nun durumuna göre netleşecek.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Sarı lacivertliler, sezonun ilk yarısı için TFF ve UEFA'ya bildirilen listelerde yer almayan Bruma'nın da takıma dönecek olmasını dikkate alıyor.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Kanarya, Pedro'nun sakatlığı uzun sürerse yabancı bir stoper alacak.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Böyle bir durumda ilk olarak CSKA Moskova'da forma giyen Brezilyalı Willyan Rocha için harekete geçilecek.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

STOPER İÇİN FİYAT BELLİ OLDU
Jesus'un isteği üzerine gündeme alınan 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Sarı lacivertliler, iyi bir stoper için 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

İstanbul devinin gündeminde yerliler de var.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

ADANA DEMİR 3 MİLYON EURO İSTEDİ
Listenin ilk sırasında yer alan Samet Akaydın için ön görüşme yapılan Adana Demirspor, 3 milyon Euro istedi.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Fenerbahçe, bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'la da görüşmelerini sürdürüyor.

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