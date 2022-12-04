Fenerbahçe stoper için 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif...

STOPER İÇİN FİYAT BELLİ OLDU

Jesus'un isteği üzerine gündeme alınan 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor.