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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol da maçı değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 08:12
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği yaptığı La Liga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında İspanya'nın Villarreal ekibini 2-1 yendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin gollerini 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ile 78. dakikada King kaydederken; Villarreal'in golünü 24. dakikada Capoue attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Mücadeleyi değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - OYUN GÜCÜ

Jorge Jesus'un hazırlık maçlarını ciddi takımlarla yapılmasını istemesinin en önemli nedeni Fenerbahçe'nin bugüne kadar olan temposunu koruyabilmesi…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Yapılan iki lig maçı da inanın lig seviyesinde oynandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Hatta Villarreal karşısında iki takım oyuncuları neredeyse birbirlerini sakatlayacak sertlikteydiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Kaliteli hazırlık maçları hem takımı daha yukarıya çekiyor hem de gerçek seviyeni en iyi şekilde görmüş oluyorsun.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Sarı-lacivertliler rakip kim olursa olsun yıpratıcı bir takım haline geldi. Hiçbir takım karşısında ezilip bükülmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Jesus'un oyun gücünü Avrupa seviyesine çekmesini çok önemli görüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Geçen hazırlık maçında lisansı çıkarılmayan Lemos'un oynaması nedeniyle Fenerbahçe ceza almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Ancak Jesus bu kez iki lisanssız oyuncuyu sahaya sürdü. Sanırım sezonun ikinci yarısında Pedro'nun yerine yazılacak ismi arıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Lakin ne Lemos'un ne de Bruma'nın Fenerbahçe'ye verebileceği pek bir şey yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

İki hazırlık maçında da gol atmayı başaran King, Dünya Kupası sonrası taze kan olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Aynı şekilde Mert Hakan da… Onu Tuncay Şanlı'ya çok benzetiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Villarreal maçını değerlendirdi!

Agresifliğini rakibe değil topa yaparsa bambaşka bir seviyeye çıkabilir.

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