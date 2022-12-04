Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

İzmir'de başladığı futbol kariyerinde Menemen, Buca, Yeşiltepe ve Altınordu formalarını terleten Çağlar Söyüncü'ye dair önemli gelişmeler yaşanıyor.
İzmir'de başladığı futbol kariyerinde Menemen, Buca, Yeşiltepe ve Altınordu formalarını terleten Çağlar Söyüncü'ye dair önemli gelişmeler yaşanıyor.
Milli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Altınordu'ya 8 milyon Euro kazandırarak Almanya'nın Freiburg takımına transfer oldu.
Ardından, 2 yıl sonra İngiliz temsilcisi Leicester City'ye 22 milyon Euro'ya gitmişti.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LA LİGA YOLCUSU
Gösterdiği başarılı performansla hem milli takımda hem Avrupa'da adından söz ettiren Çağlar Söyüncü, şimdi de La Liga'ya gidiyor.
Sezon başında Leicester'ın yeni kontrat teklifini reddeden 26 yaşındaki futbolcunun Atlético Madrid ile görüştüğü haberleri dolaşıyordu.
Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında kontratının bitimine 6 ay kalacak.
Avrupa'da futbolcuları koruyan Bossman kurallarına göre; oyuncular sözleşmelerinin bitimine 6 ay kala başka bir kulübe gelecek sezondan geçerli olmak üzere bonservissiz şekilde anlaşabilir.
Çağlar da bu hakkı kullanarak Atlético Madrid ile sözleşme yapacak.
Takvim'in haberine göre, 26 yaşındaki yıldızın İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
SÜPER LİG ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN HEDEFİNDE YOK
Çağlar Söyüncü'nün bonservisini eline alabildiği için sezon sonunda Süper Lig ekiplerine gelebileceği konuşuluyordu.
F.BAHÇE CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENDİ
Öte yandan stoper arayan Fenerbahçe'nin, Çağlar ile ciddi şekilde ilgilendiği biliniyordu.
Sarı lacivertliler, Çağlar'a yakın kaynaklara oyuncunun transfer durumunu sormuştu.
Hatta yönetim, Jesus ile Çağlar'ı istişare etmişti.
Ancak milli futbolcunun planları arasında Türkiye Süper Ligi yer almıyor.
Çağlar bu sezon takımında sadece 2 maçta forma giyebildi.