Haberler Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Leicester City'in yıldız savunmacısı Çağlar Söyüncü'ye dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu, yeni takımına 4 yıllık imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Çağlar Söyüncü'nün transfer akıbeti belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 09:17
Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

İzmir'de başladığı futbol kariyerinde Menemen, Buca, Yeşiltepe ve Altınordu formalarını terleten Çağlar Söyüncü'ye dair önemli gelişmeler yaşanıyor.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Milli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Altınordu'ya 8 milyon Euro kazandırarak Almanya'nın Freiburg takımına transfer oldu.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Ardından, 2 yıl sonra İngiliz temsilcisi Leicester City'ye 22 milyon Euro'ya gitmişti.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LA LİGA YOLCUSU
Gösterdiği başarılı performansla hem milli takımda hem Avrupa'da adından söz ettiren Çağlar Söyüncü, şimdi de La Liga'ya gidiyor.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Sezon başında Leicester'ın yeni kontrat teklifini reddeden 26 yaşındaki futbolcunun Atlético Madrid ile görüştüğü haberleri dolaşıyordu.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında kontratının bitimine 6 ay kalacak.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Avrupa'da futbolcuları koruyan Bossman kurallarına göre; oyuncular sözleşmelerinin bitimine 6 ay kala başka bir kulübe gelecek sezondan geçerli olmak üzere bonservissiz şekilde anlaşabilir.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Çağlar da bu hakkı kullanarak Atlético Madrid ile sözleşme yapacak.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Takvim'in haberine göre, 26 yaşındaki yıldızın İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

SÜPER LİG ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN HEDEFİNDE YOK
Çağlar Söyüncü'nün bonservisini eline alabildiği için sezon sonunda Süper Lig ekiplerine gelebileceği konuşuluyordu.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

F.BAHÇE CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENDİ
Öte yandan stoper arayan Fenerbahçe'nin, Çağlar ile ciddi şekilde ilgilendiği biliniyordu.

Çağlar Söyüncü'den 4 yıllık imza! Fenerbahçe...

Sarı lacivertliler, Çağlar'a yakın kaynaklara oyuncunun transfer durumunu sormuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye bir Koreli daha! Dev rakipler...
Şampiyonluk hamlesi! F.Bahçe'nin golcü hedefi...
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (4 Aralık)
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Zonguldak TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Zonguldak isim listesi)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan Rashica'da ısrarcı! Bonservisi için... Aslan Rashica'da ısrarcı! Bonservisi için... 09:31
Çağlar'dan 4 yıllık imza! Fenerbahçe... Çağlar'dan 4 yıllık imza! Fenerbahçe... 09:17
O isme övgü! "Oldukça dinamik oynadı" O isme övgü! "Oldukça dinamik oynadı" 08:28
Olay sözler! "F.Bahçe'ye verebileceği pek bir şey yok" Olay sözler! "F.Bahçe'ye verebileceği pek bir şey yok" 08:12
Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi" Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi" 07:40
Sakaryaspor yedeklerle Sakaryaspor yedeklerle 00:24
Daha Eski
Aslan kükredi Aslan kükredi 00:21
Oyun gücü Oyun gücü 00:18
Fener'den dost tarife Fener'den dost tarife 00:17
Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." 00:10
Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Fenerbahçe geriden gelip kazandı! 00:10
Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... 00:10