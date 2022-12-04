"Ben tek bir arma öptüm"

Kanarya'nın savunmadaki duvarı Serdar Aziz, Tivibu Spor'a konuştu. Deneyimli isim, Fenerbahçe'ye geldiğinde armayı öpmesiyle ilgili ilk defa konuştu. Galatasaray'a göndermede bulunan 32 yaşındaki savunmacı "Hayatımda tek bir takımın armasını öptüm. Her gittiğimiz yerde forma öpmüyoruz biz. Fenerbahçe'ye geldiğimde armayı öptüm. Bunu da ilk defa söylüyorum. O dönem çok insan konuşmuştu. İçimden geldiği gibi hareket ettiğim için böyle bir şey oldu" dedi. Serdar Aziz, Dünya Kupası arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Serdar Aziz şunları söyledi "Jesus taktik antrenmanlarında bize defans çizgisini öğretti. 32 yaşındayım, hayatımda ilk defa gördüm. Basit gibi duruyor ama bugüne kadar kimse yaptırmadı.

Yarın hoca olursam bunu kesin yaptırırım. 4'lü sisteme alışkınız. Hocanın 3'lü sistem oynattığını bilmiyordum. Geçen seneden biz alışkınız, 3'lü sistem oynadık. Ama Pereira'nın oynattığı sistemle, şu andaki sistem arasında farklar var. Geçen sezona başlayan hocamız Vitor Pereira, daha çok iki stoperden atağa katılmalarını istiyordu. Şu anda Jesus hocamızın böyle isteği yok."

"KUPALARI İSTİYORUZ"

"SEZON başından beri, taraftarımız önce bize aşıladı. Hocamız da zaten şampiyon bir hoca. Onu bize fazlasıyla aşılıyor. Şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi giden bir süreç, kazanma alışkanlığı da yakaladık. Kaldığımız yerden devam edersek sonuna kadar inanıyoruz."

"Jesus'un kariyeri de ortada. Şampiyonluklar ve başarılar var. Antrenman metotları da belirleyici oluyor. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Arkası dönükken bizi görüyor. Yaptığımız her şeyi analiz ediyor. Geldiğinden bu yana aramiz iyi. Agresif bir teknik direktör. Böyle hocaları seviyorum"

"Avrupa Ligi'nde güçlü rakipler var. Hanım Arsenal gelsin diyor. Bizim için biraz zor olur ama üstesinden geliriz. Güzel olur. Avrupa'nın en formda ekiplerinden bir tanesi. Keyifli maçlar olur. Eşimin de isteği olur"

"Sezona sakatlıkla başlamak dezavantaj oldu. Ama tekrar formayı kapmak önemliydi. Dile kolay 25 maç. Takım üzerinde yoğunluk ve zorluk yarattı. 3 günde bir maç oynayınca maça konsantre olmak kolay olmuyor"

"Szalai gerçekten çok iyi bir insan. Çok iyi bir futbolcu. Takımın neşe kaynaklarından birisi. Çok seviyorum onu. Seviyoruz, bütün takım olarak seviyoruz. Çok iyi bir arkadaşımız. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek"

"KEŞKE OYNAMASAYDIM"

"KİEV maçı önemli bir maçtı. Benim maçtan önce ağrım vardı. Oynamasam oynamazdım ama sahada olmak istedim. Bu bana pahalıya mal oldu. Maçın ilk dakikalarında çıksam belki o kadar uzun sürmeyecekti. 2 ay oldu."