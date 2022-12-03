Joshua King müjdesi

Sakatlığını atlatan isimlerden olan Joshua King'in formda LUAN PERES İDMANA ÇIKTI geri dönüşü sarı-lacivertli camiayı sevindirdi. Tecrübeli hücum oyuncusu, Rayo Vallecano'ya karşı hem etkili bir performans sergiledi hem de çok güzel bir gol kaydetti. Teknik direktör Jorge Jesus onun bu kadar güçlü dönmesine memnun oldu. Deneyimli futbolcu resmi maçlarda hücumda hemen rotasyona girecek.
Sakatlığınıatlatan isimlerden olan Joshua King'in formda LUAN PERES İDMANA ÇIKTI geri dönüşü sarı-lacivertli camiayı sevindirdi. Tecrübeli hücum oyuncusu, Rayo Vallecano'ya karşı hem etkili bir performans sergiledi hem de çok güzel bir gol kaydetti. Teknik direktör Jorge Jesus onun bu kadar güçlü dönmesine memnun oldu. Deneyimli futbolcu resmi maçlarda hücumda hemen rotasyona girecek.