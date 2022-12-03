FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de favori Samet plase Nino!

Fenerbahçe'de stoper transferi büyük önem taşıyor. Bu anlamda takımda gündeme gelen isimlerden birisi de Adana Demirspor'un başarılı futbolcusu Samet Akaydın olmuş durumda. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın'ın alternatifi olarak ise gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin Fluminense'nin takım kaptanı olan Nino ile ilgilendiği aktarılmakta.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmaya kararlı. İlk hedefin Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın olduğu öğrenildi. Samet'in hem kaliteli hem de yerli olması oyuncunun tercih nedeni olarak gösteriliyor. Diğer alternatif ise Fluminense'nin takım kaptanı Nino. 25 yaşındaki stoper de yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Kulübünün sözleşme uzatma teklifine de henüz cevap vermedi.