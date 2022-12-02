Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği iddia edilen sağ bek oyuncusu Matheuzinho ile ilgili Jorge Jesus, Brezilya basınına konuştu. Flamengo'da forma giyen Matheuzinho'nun, Fenerbahçe'ye transfer etmek isteyip istemediğine dair net bir ifade kullandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 12:25
Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

VETO ETTİ
Portekizli teknik adam, Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istemediğini aktardı.

Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

FLAMENGO'NUN TAVRI NET
Öte yandan Brezilya basını, Matheuzinho'nun satışına dair kulübü Flamengo'nun izleyeceği yol haritasını yazdı.

Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

Henüz 22 yaşında olan ve bu sebeple potansiyeli yüksek olduğu ifade edilen Matheuzinho için gelecek tekliflerin dinleneceği kaydedildi.

Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

Bununla beraber, Fenerbahçe'nin olası bir transfer hamlesinde, oyuncuyu iddia edilen rakama (2.7 milyon euro) vermeyecekleri aktarıldı.

Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

Brezilya kulübünün yetkilileri, Matheuzinho'yu daha yüksek bir bedelle satmak istiyor.

Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

Yıldız oyuncunun ayrılığına soğuk bakmıyorlar.

Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

JESUS FLAMENGO'DAN TRANSFER YAPMAYI SEVİYOR
Hatırlanacağı üzere Jorge Jesus, Flamengo'dan 2 transfer yapmıştı.

Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

Kanarya, Flamengo'dan Willian Arao'yu orta sahaya almıştı.

Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

Sarı lacivertliler stoper bölgesine de Gustavo Henrique takviyesi yapmıştı.

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