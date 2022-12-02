Jorge Jesus transfer hakkında konuştu! Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istiyor mu?

Fenerbahçe'nin bir süredir Flamengo forması giyen sağ bek oyuncusu Matheuzinho'yu istediği iddia ediliyordu.
Fenerbahçe'nin bir süredir Flamengo forması giyen sağ bek oyuncusu Matheuzinho'yu istediği iddia ediliyordu.
Hatta Jorge Jesus'un, bizzat oyuncuyu eski çalıştığı kulüpten istediği aktarılmıştı.
Fenerbahçe'nin de, Matheuzinho için Flamengo'ya teklif yapacağı ücret de uluslarası basında yer alıyordu.
İddiaya göre Fenerbahçe, 2.7 milyon euro civarında bir rakam önerecekti.
JESUS KONUŞTU!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Matheuzinho hakkında, Jesus konuştu.
Flamengo'ya yakın kaynaklara konuşan Jorge Jesus, Matheuzinho transferine dair net ifade kullandı.
VETO ETTİ
Portekizli teknik adam, Matheuzinho'yu Fenerbahçe'ye istemediğini aktardı.
FLAMENGO'NUN TAVRI NET
Öte yandan Brezilya basını, Matheuzinho'nun satışına dair kulübü Flamengo'nun izleyeceği yol haritasını yazdı.
Henüz 22 yaşında olan ve bu sebeple potansiyeli yüksek olduğu ifade edilen Matheuzinho için gelecek tekliflerin dinleneceği kaydedildi.
Bununla beraber, Fenerbahçe'nin olası bir transfer hamlesinde, oyuncuyu iddia edilen rakama (2.7 milyon euro) vermeyecekleri aktarıldı.
Brezilya kulübünün yetkilileri, Matheuzinho'yu daha yüksek bir bedelle satmak istiyor.
Yıldız oyuncunun ayrılığına soğuk bakmıyorlar.
JESUS FLAMENGO'DAN TRANSFER YAPMAYI SEVİYOR
Hatırlanacağı üzere Jorge Jesus, Flamengo'dan 2 transfer yapmıştı.
Kanarya, Flamengo'dan Willian Arao'yu orta sahaya almıştı.
Sarı lacivertliler stoper bölgesine de Gustavo Henrique takviyesi yapmıştı.