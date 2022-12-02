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Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Luan Peres antrenmanda yer aldı

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de Luan Peres uzun sürenin ardından antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 18:34
Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Luan Peres antrenmanda yer aldı

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Luan Peres, idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara katıldı. Enner Valencia ise Ekvador'un Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından İstanbul'a döndü.

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