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Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalar devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle takımdan uzun süredir ayrı olan Brezilyalı futbolcu Luan Peres'ten sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 15:06
Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

Fenerbahçe Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman, pas organizasyonları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

Sarı-lacivertli takım, Kulüpler Birliği Vakfının organize ettiği turnuvada, cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

PERES'TE SEVİNDİREN GELİŞME

Öte yandan Fenerbahçe'de uzun süre sahalardan ayrı olan Luan Peres, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

Luan Peres, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarpmış ve oyuna devam edememişti.

Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

Brezilyalı stoper, o tarihten bu yana takımdan uzak kaldı.

Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 10 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

754 dakika süre alan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 asist kaydetti.

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