Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi!

Fenerbahçe Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman, pas organizasyonları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takım, Kulüpler Birliği Vakfının organize ettiği turnuvada, cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.
PERES'TE SEVİNDİREN GELİŞME
Öte yandan Fenerbahçe'de uzun süre sahalardan ayrı olan Luan Peres, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Luan Peres, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarpmış ve oyuna devam edememişti.
Brezilyalı stoper, o tarihten bu yana takımdan uzak kaldı.
Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 10 maça çıktı.
754 dakika süre alan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 asist kaydetti.
Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.