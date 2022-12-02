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Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında takımı hazır tutmak isteyen Fenerbahçe, İspanya La Liga devlerinden Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Rayo Vallecano ile yapılan özel maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, Villarreal'i de geçerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 17:20
Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? | Hazırlık maçı

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arayı İstanbul'da değerlendireceğini duyurmuştu. Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Fenerbahçe, Villarreal ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı detayları...

FENERBAHÇE - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe -Villarreal maçı 3 Aralık Cumartesi günü 19:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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