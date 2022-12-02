Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? | Hazırlık maçı

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arayı İstanbul'da değerlendireceğini duyurmuştu. Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Fenerbahçe, Villarreal ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı detayları...

FENERBAHÇE - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe -Villarreal maçı 3 Aralık Cumartesi günü 19:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.