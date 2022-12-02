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FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere bu maç sonrası TFF'den para cezası geldi. İşte sebebi... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 10:40
FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Sezona şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe de Dünya Kupası sonrası zirvedeki yerini korumak için çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Bu kapsamda çeşitli takımlarla hazırlık maçları organize eden sarı-lacivertliler son olarak İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yla karşılaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda ağırladığı rakibini Osayi Samuel, King ve Ferdi'nin golleriyle 3-1 yendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Bu karşılaşma sonrası TFF'den Fenerbahçe'ye para cezası geldi. İşte nedeni...

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Sezon başı lisansı çıkarılmayan Mauricio Lemos, Rayo Vallecano ile maçta forma giymişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Takvim'de yer alan habere göre TFF, lisansı bulunmayan futbolcuların resmi olmayan maçlarda da oynaması yasak olduğu için kulübe 25 bin lira para cezası verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Fenerbahçe yönetiminin, uygun bir talip çıkması durumunda Lemos ile yollarını ayırmayı planladığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

28 Aralık 1995 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Profesyonel futbol kariyerine Defensor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Kariyerinde Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe ve Beerschot gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Fenerbahçe'ye 2020 yazında Las Palmas'tan transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

1.87 cm boyundaki Lemos, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - TFF'den Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos cezası!

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 300 bin euro...

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