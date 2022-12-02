FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Bu sezon Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, gösterdiği performansla alkış alıyor.
Bu sezon Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, gösterdiği performansla alkış alıyor.
Hem Avrupa'da hem de ligde zirveye oynayan sarı-lacivertli takım şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda...
Transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'de hedef şampiyonluk.
Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçını İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya karşı oynayan Kanarya, rakibini 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi… Dünya Kupası arasında oynadığı ilk hazırlık maçında Joao Pedro'yu kaybetti.
Brezilya asıllı İtalyan oyuncu da kariyerinin en şanssız dönemine imza attı.
Son 5 sezonda 5 kez sakatlık geçiren Pedro, Fenerbahçe'ye gelmeden önceki iki sezonu hiç sakatlık yaşamadan tamamlamıştı.
30 yaşındaki futbolcu, 27 Temmuz'da Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi elemesinde ilk sakatlığını yaşamış, üst adale yırtığı nedeniyle 6 maçı kaçırmıştı.
Yeni yeni form tutmaya başlayan oyuncu, Rayo Vallecano ile oynanan dostluk maçında sakatlanıp sedye ile sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Dün MR'ı çekilen Pedro'nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildi.
Kulüp, açıklamasında "Ödemin giderilmesi sonrasında yeniden tetkikler yapılacaktır" dedi.
3 AY YOK
Sabah'ta yer alan habere göre Pedro'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
F.Bahçe'nin İtalyan ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, o dönem transfer sürecini Tutto Mercato'ya şöyle anlatmıştı:
Türkiye'den ilk teklifi yapan Galatasaray'dı. Bununla beraber 3 İtalyan kulübünden daha teklif vardı ama Pedro, F.Bahçe'nin teklifini duyunca heyecanlandı ve tercihini buradan yana kullandı.