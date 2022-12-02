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FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin İstanbul'da Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında ciddi bir sakatlık geçiren Joao Pedro'nun sahalardan uzak kalacağı süre netleşti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 11:22
FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Bu sezon Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, gösterdiği performansla alkış alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Hem Avrupa'da hem de ligde zirveye oynayan sarı-lacivertli takım şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'de hedef şampiyonluk.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçını İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya karşı oynayan Kanarya, rakibini 3-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi… Dünya Kupası arasında oynadığı ilk hazırlık maçında Joao Pedro'yu kaybetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu da kariyerinin en şanssız dönemine imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Son 5 sezonda 5 kez sakatlık geçiren Pedro, Fenerbahçe'ye gelmeden önceki iki sezonu hiç sakatlık yaşamadan tamamlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

30 yaşındaki futbolcu, 27 Temmuz'da Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi elemesinde ilk sakatlığını yaşamış, üst adale yırtığı nedeniyle 6 maçı kaçırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Yeni yeni form tutmaya başlayan oyuncu, Rayo Vallecano ile oynanan dostluk maçında sakatlanıp sedye ile sahayı terk etmek zorunda kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Dün MR'ı çekilen Pedro'nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Kulüp, açıklamasında "Ödemin giderilmesi sonrasında yeniden tetkikler yapılacaktır" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

3 AY YOK

Sabah'ta yer alan habere göre Pedro'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

F.Bahçe'nin İtalyan ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, o dönem transfer sürecini Tutto Mercato'ya şöyle anlatmıştı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro ne zaman dönecek? İşte o süre

Türkiye'den ilk teklifi yapan Galatasaray'dı. Bununla beraber 3 İtalyan kulübünden daha teklif vardı ama Pedro, F.Bahçe'nin teklifini duyunca heyecanlandı ve tercihini buradan yana kullandı.

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