Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda bir stoper almak istediği biliniyor.
Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda bir stoper almak istediği biliniyor.
Sarı lacivertliler ilk etapte yerli bir isme yönelmek istiyor.
İstanbul devi, gündemine Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ı almıştı.
Bununla beraber Kanarya, iki futbolcudan olumlu geri dönüş alamaması halinde, rotasını Willyan Rocha'ya çevirecekti.
Bir süredir Willyan Rocha'nın adı Fenerbahçe ile anılırken, konuya ilişkin açıklama geldi.
Rus basını Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ye, Willyan Rocha transferini sordu.
'JESUS ARADI' İDDİASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Willyan Rocha'yı telefonla aradığı iddiaları gündeme bomba gibi oturmuştu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Baki, Willyan Rocha transferine dair Rus basınına konuştu.
"BU DOĞRU DEĞİL"
Baki, yaptığı açıklamada bu transferi ve iddiaları yalandı.
Fenerbahçe yöneticisi yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;
"Jorge Jesus'un Willyan Rocha ile telefon görüşmesi yaptığı bilgisi doğru değil.
Fenerbahçe, Willyan Rocha ile ilgilenmiyor."
Willyan Rocha, 2022 yazında CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.
Rocha, CSKA'ya Portekiz ekibi Portimonense'den katılmıştı.
Rocha'nın transfermarkt değeri 3 milyon euro.