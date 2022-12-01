Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda bir stoper takviyesi yapmak istediği bilinirken, gündeme CSKA Moskovalı Willyan Rocha gelmişti. İddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Willyan Rocha'yı telefonla aramıştı. Konuya ilişkin Fenerbahçe yönetiminden açıklama geldi. İşte transfere dair yaşanan o flaş gelişme.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 14:08
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda bir stoper almak istediği biliniyor.

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Sarı lacivertliler ilk etapte yerli bir isme yönelmek istiyor.

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

İstanbul devi, gündemine Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ı almıştı.

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Bununla beraber Kanarya, iki futbolcudan olumlu geri dönüş alamaması halinde, rotasını Willyan Rocha'ya çevirecekti.

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Bir süredir Willyan Rocha'nın adı Fenerbahçe ile anılırken, konuya ilişkin açıklama geldi.

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Rus basını Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ye, Willyan Rocha transferini sordu.

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

'JESUS ARADI' İDDİASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Willyan Rocha'yı telefonla aradığı iddiaları gündeme bomba gibi oturmuştu.

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Yaşanan bu gelişmenin ardından Baki, Willyan Rocha transferine dair Rus basınına konuştu.

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

"BU DOĞRU DEĞİL"
Baki, yaptığı açıklamada bu transferi ve iddiaları yalandı.

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Fenerbahçe yöneticisi yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

"Jorge Jesus'un Willyan Rocha ile telefon görüşmesi yaptığı bilgisi doğru değil.

Jorge Jesus Willyan Rocha'yı telefonla aradı mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Fenerbahçe, Willyan Rocha ile ilgilenmiyor."

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