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Fener'den güzel prova

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’nda konuk ettiği Rayo Vallecano karşısında 1-0 geriye düşse de maçı kazandı İlk yarıda iki şutu direğe takılan F.Bahçe; Osayi-Samuel (pen), King ve Ferdi’nin golleriyle galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Fener'den güzel prova

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını 3-1 yendi. 18'de Crespo'nun havadan gönderdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazda bekleyen Szalai kafayı vurdu top kalecide kaldı. 22'de Trejo savunmayı çalımlayıp yerden sert vurdu, Arao'ya çarparak seken meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1. 29'da Serdar Dursun'un kafa vuruşu üst direkten döndü. 40'ta kazanılan serbest vuruşta Lincoln Henrique'nin plasesi üst direkten döndü devre 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA MAÇI ÇEVİRDİ

İlk yarıda iki topu direkten dönen Fenerbahçe, ikinci yarıya da etkili başladı. 71'de Pedro'ya ceza sahası içinde Mumin Sleiman tarafından yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı Osayi-Samuel ağlarla buluşturdu: 1-1. 76'da orta sahada kaptığı topu süren İsmail Yüksek, sol çaprazda bekleyen King'i buldu. Bu oyuncunun vuruşunda top sağ kale direği dibinden filelere gitti: 2-1. 83'te ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakiplerini çalımlayarak sağ ayağıyla plase şut çekti. Defans oyuncusuna da çarpan top ağlara gitti: 3-1.

JESUS: İYİ OYNADIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından şunları söyledi: "Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzeldir. Takımımın performansını beğendim, iyiydik. Rakibimiz kaliteli bir takım. Barça ve Atletico'yla berabere kaldılar, Real Madrid'i yendiler. Aslında bu maçları da maç tempomuzu korumak adına yapıyoruz. Bu anlamda bu maçlar önemli. 21'indeki kupa maçına kadar çalışacağız. Lige verilen ara bize iyi geldi. Sakat oyuncularımız geri döndü, iyileştiler. Yabancı sınırı Türk futbolunun gelişimi açısından iyi değil. Avrupa ve dünyanın üst düzey liglerinde yabancı sınırı yok."

PEDRO ŞOKU

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro, ağır bir sakatlık yaşadı. Joshua King'in pasıyla savunma arkasına sarkan Joao Pedro, tam vuruşunu yapacakken Mumin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mumin'in Joao Pedro'nun ayak bileğine yaptığı müdahale sonrası Pedro'nun ayak bileği ve dizinin döndüğü görüldü. İtalyan oyuncu sakatlık sonrası gözyaşı dökerken, sakatlığın ciddiyeti Mert Hakan'ın yüzüne de yansıdı. Takım arkadaşları da sedye ile soyunma odasına taşınan Joao Pedro'nun yanına giderek destek oldu. Tecrübeli futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası netleşecek.

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