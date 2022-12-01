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Fenerbahçe'den Joao Pedro sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 18:50 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 18:59
Fenerbahçe'den Joao Pedro sakatlık açıklaması

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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