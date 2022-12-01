Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Lig takımı Estoril'den Miguel Crespo'yu transfer etmişti.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Lig takımı Estoril'den Miguel Crespo'yu transfer etmişti.
Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Sarı lacivertli kulüp de, Portekiz 2. Ligi'nden transfer yaptığı için taraftarlarca eleştirilmişti.
Bununla beraber Miguel Crespo, gerek Vitor Pereira, gerekse İsmail Kartal yönetiminde form grafiğini üst seviyelere çıkarmıştı.
Jorge Jesus ile beraber, formunu zirveye çıkan yıldız oyuncu için Portekiz Milli Takımı iddiaları dahi gündeme gelmişti.
Crespo, orta sahanın göbeğinde oynamasına karşın, forvet arkası rolünü de başarıyla üstlenmiş, Fenerbahçe için joker oyuncu haline bürünmüştü.
Crespo'nun form yükselişi, Avrupa'nın önemli kulüplerinin iştahını kabarttı.
İTALYANLAR YAKINDAN İZLİYOR
Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi alan, her iki oyuncudan da oldukça memnun olan Napoli, Miguel Crespo'yu yakın takibe almıştı.
Mavi beyazlı kulübün scoutları, Miguel Crespo'yu yakından izlemek için Fenerbahçe maçlarını canlı takip etmişti.
Bununla beraber Crespo için flaş bir gelişme daha yaşandı.
BU KEZ INTER İSTİYOR
Başarılı orta saha oyuncusuna bu kez, İtalya Serie A devi Inter talip oldu.
Interli yetkililerin Miguel Crespo transferi için olumlu rapor verdiği kaydedildi.
Bununla beraber, Inter'in transferde nasıl bir yol haritası izleyeceği de belli oldu.
Mavi siyahlılar, ara transfer sezonunda Fenerbahçe'nin yapısını çalacak.
DEV RAKAM
Inter'in, Miguel Crespo için 10 milyon euro bonservis önermesi bekleniyor.
Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililer, sezon sonunda şampiyonluk hedeflemesinden dolayı, kadrosunda Crespo gibi önemli bir ismi tutmak istiyor.
Sarı lacivertliler, Inter'in resmi teklifine karşın masaya oturacak ancak pazarlıklarda 'sezon sonu görüşelim' diyecek.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
Miguel Crespo, 11 Eylül 1996'de Fransa'nın Lyon şehrinde dünyaya geldi.
Yıldız futbolcu, 1.86 boyunda ve merkez orta saha pozisyonunda görev alıyor.
Miguel Crespo, kariyerine Barroselas U19'da başladı ve daha sonra Neves FC, Merelinense, Braga B, Estoril gibi takımlarda oynadı.
Miguel Crespo bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 2 gol 2 asist üretti.