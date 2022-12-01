Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'ya dair önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir Napoli'nin ilgisinin olduğu bilinen Miguel Crespo için, Inter'in devreye girdiği kaydedildi. Öte yandan Inter'in, Crespo için önereceği dev rakam belli oldu. İşte Miguel Crespo transferinin ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 09:29 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 09:33
Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Lig takımı Estoril'den Miguel Crespo'yu transfer etmişti.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Sarı lacivertli kulüp de, Portekiz 2. Ligi'nden transfer yaptığı için taraftarlarca eleştirilmişti.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Bununla beraber Miguel Crespo, gerek Vitor Pereira, gerekse İsmail Kartal yönetiminde form grafiğini üst seviyelere çıkarmıştı.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Jorge Jesus ile beraber, formunu zirveye çıkan yıldız oyuncu için Portekiz Milli Takımı iddiaları dahi gündeme gelmişti.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Crespo, orta sahanın göbeğinde oynamasına karşın, forvet arkası rolünü de başarıyla üstlenmiş, Fenerbahçe için joker oyuncu haline bürünmüştü.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Crespo'nun form yükselişi, Avrupa'nın önemli kulüplerinin iştahını kabarttı.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

İTALYANLAR YAKINDAN İZLİYOR
Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi alan, her iki oyuncudan da oldukça memnun olan Napoli, Miguel Crespo'yu yakın takibe almıştı.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Mavi beyazlı kulübün scoutları, Miguel Crespo'yu yakından izlemek için Fenerbahçe maçlarını canlı takip etmişti.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Bununla beraber Crespo için flaş bir gelişme daha yaşandı.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

BU KEZ INTER İSTİYOR
Başarılı orta saha oyuncusuna bu kez, İtalya Serie A devi Inter talip oldu.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Interli yetkililerin Miguel Crespo transferi için olumlu rapor verdiği kaydedildi.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Bununla beraber, Inter'in transferde nasıl bir yol haritası izleyeceği de belli oldu.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Mavi siyahlılar, ara transfer sezonunda Fenerbahçe'nin yapısını çalacak.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

DEV RAKAM
Inter'in, Miguel Crespo için 10 milyon euro bonservis önermesi bekleniyor.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililer, sezon sonunda şampiyonluk hedeflemesinden dolayı, kadrosunda Crespo gibi önemli bir ismi tutmak istiyor.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Sarı lacivertliler, Inter'in resmi teklifine karşın masaya oturacak ancak pazarlıklarda 'sezon sonu görüşelim' diyecek.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?
Miguel Crespo, 11 Eylül 1996'de Fransa'nın Lyon şehrinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Yıldız futbolcu, 1.86 boyunda ve merkez orta saha pozisyonunda görev alıyor.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Miguel Crespo, kariyerine Barroselas U19'da başladı ve daha sonra Neves FC, Merelinense, Braga B, Estoril gibi takımlarda oynadı.

Fenerbahçe Miguel Crespo transferi için masaya oturacak! Inter'den dev bonservis...

Miguel Crespo bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 2 gol 2 asist üretti.

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