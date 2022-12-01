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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını değerlendiren Fenerbahçe, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibini 3-1 yendi. Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol da mücadeleyi yorumlarken flaş bir eleştiri yaptı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 08:18
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

EMRE BOL - MAÇ HASTASI

Soruyorum, soruşturuyorum; herkes Jesus için, "Maç hastası" diyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Dikkat edin, antrenman değil ismi hazırlık bile olsa maç yapmayı seviyor diyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Sezonun bu zamana kadar olan bölümünün en çok resmi maç yapan takımı, işe hazırlık maçlarıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

"En iyi antrenman maçtır" sözünü kim söylediyse önünde saygıyla eğiliyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Fenerbahçe kalesine gelen ilk top yine gol oldu. Bu beni gerçekten çok rahatsız etmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Dünya Kupası'nın hemen ardından transfer sezonu başlayacak. Sarı-lacivertli yönetimin arayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

En az bir stoper, bir sol bek ve iyi bir yedek kaleci alınmazsa şampiyonluk hayal olur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

İkinci yarı bütün takımlar transfer yapacak, güçlenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Josua King sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe'nin faydalanamadığı oyunculardan biriydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Fiziksel kuvveti aslında tam da bizim ligimizin futbolcusu olduğunun göstergesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Böylesine güçlü bir oyuncunun Fenerbahçe'ye katkısı çok olur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

2.83'lik gol beklentisi bir hazırlık karşılaşması için önemli bir istatistik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçını yorumladı!

Eksiklere ve lige ara verilmesine karşın bu oranın yakalanması Fenerbahçe'nin güç ve dayanıklılığının göstergesi...

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